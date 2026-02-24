El intendente de la Policía Local de León cree innecesaria una comisión para premiar a los policías

El Intendente Jefe de la Policía Local de León, Miguel Ángel Llorente, considera que la creación de una comisión de evaluación sobre los criterios que se siguen para la concesión de las felicitaciones del cuerpo de seguridad del Ayuntamiento no resultaría operativa y a la larga complicaría el procedimiento. En la misma línea entiende que, aunque no es su potestad decidirlo, no procede pensionar algunas de las distinciones, que podrían merecer compensación económica al margen del reconocimiento honorífico.

Las conclusiones forman parte de la respuesta al escrito de alegaciones presentado por un sindicato municipal, incorporadas a la redacción final del reglamento que determina el funcionamiento del sistema de premios y recompensas para los miembros de la policía municipal.

«La sugerencia para que (la comisión) se reúna semestralmente no se considera operativa, puesto que el procedimiento debe garantizar la agilidad y no obstaculizar la tramitación ordinaria de felicitaciones y una reunión semestral se considera extremadamente dilatada en el tiempo». La medida se proponía para dotar de transparencia al procedimiento de concesión. El que ya existe, siempre según la versión del Intendente «responde a criterios de eficiencia y proporcionalidad administrativa, por lo que las reuniones de la Junta de Mandos afortunadamente se llevan a cabo de forma asidua", según se detalla «y con carácter extraordinario siempre que las necesidades lo requieran».

En relación con la solicitud de asociar a la Gran Cruz Legio VII un aporte económico, «esta Jefatura no se opone a que ciertas condecoraciones pudiesen conllevar una determinada compensación o retribución económica, si bien cabe mencionar que dicha decisión no se encuentra dentro de sus competencias, ni tampoco la mencionada condecoración sería la adecuada para tal consignación económica, reiterándose de nuevo la condición de carácter honorífico de la misma». Pese al carácter oficial del escrito, la redacción no es carente de sorna en respuesta al representante sindical que presentó las alegaciones. «Se invita a este representante sindical vuelva a leer de nuevo el proyecto de Reglamento, pudiendo comprobar en primer lugar que la misma se trata de una condecoración de carácter honorífico destinada a distinguir trayectorias que, aun dentro de las obligaciones ordinarias, destacan por su excepcional entrega, proyección pública y compromiso institucional, reforzando el prestigio del Cuerpo. En concreto; “serán recompensados con esta condecoración quienes, habiendo ejercido la máxima responsabilidad institucional del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de León, hayan contribuido de manera relevante al fortalecimiento y enaltecimiento de este con las instituciones públicas, entidades privadas y sociedad leonesa”. En segundo lugar, «si continúa leyendo», se aprecia que todos los miembros del Cuerpo pueden acceder a la distinción.

Las alegaciones pretendían dotar de más transparencia a las distinciones que se conceden