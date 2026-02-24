Aparecen nuevos desprendimientos en Dámaso Merino

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Otro inmueble de la calle Dámaso Merino, una zona afectada por los desprendimientos en los últimos días, ha vuelto a ser pasto de la caída de elementos. En este caso, los hechos sucedieron en la jornada de ayer, cuando partes de la fachada empezaron a caer y ante la posibilidad de que pudiese resultar herido algún viandante, se adoptó la decisión de interrumpir el tránsito.

La calle se encuentra en las inmediaciones de Sierra Pambley. Ya se habían producido desprendimientos en el área del Palacio cercano a la sede del Procurador del Común. en las horas previas. Los técnicos están convencidos de que los episodios tienen que ver con las lluvias de los últimos días y están atentos a los efectos que aún puedan venir.