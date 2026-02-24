Pulso de UPL a la Junta Electoral para no quedar fuera de los debates televisados

La secretaria general de Unión del Pueblo Leonés y candidata a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, y el vicesecretario general de UPL y número 2 de la lista, Luis Mariano Santos, comparecen para hablar sobre los debates electorales televisadosCarlos S. Campillo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés lamentó hoy que la Junta Electoral Central haya “consumado el veto al leonesismo” con su rechazo a la participación de la formación en los debates electorales autonómicos tras conformar Grupo Parlamentario propio junto a Soria ¡Ya!. Por ello, presentó una reconsideración formal para que “se restablezca el principio de pluralismo político” y se permita la participación del Grupo Parlamentario UPL–Soria ¡Ya! “en condiciones de igualdad”.

La candidata de UPL a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, consideró que la Junta Electoral Central “no tomó una simple decisión administrativa”, sino que “se confirmó que, cuando el leonesismo cuestiona al modelo autonómico, el sistema reacciona cerrando filas”.

La líder leonesita incidió en que la decisión de la Junta Electoral Central llega después de que la formación propusiera una solución “clara, equilibrada y plenamente respetuosa con su propia doctrina”, que pasaba por “participar con un único interviniente por debate, sin duplicidades, sin ventajas y sin alterar el número de participantes”.

Alicia García recordó que el Grupo Parlamentario UPL–Soria ¡YA! está constituido reglamentariamente, tiene seis procuradores y ha desarrollado durante toda la legislatura una actuación parlamentaria reconocida oficialmente.

La Ley Electoral vincula los debates a la existencia de grupo parlamentario propio, por lo que “ese requisito se cumple”, pero además, ofreció una fórmula proporcionada de un solo representante. Sin embargo, “si ni siquiera así se admite nuestra presencia, el problema ya no es jurídico, sino que es político”, lamentó.

La candidata también trasladó que el propio acuerdo de la Junta Electoral recoge que el Partido Popular y Vox presentaron alegaciones contra la reclamación de UPL, de forma que “quienes hoy hablan de libertad de expresión y pluralidad han actuado formalmente para impedir que el leonesismo esté en el debate autonómico”. “¿A qué tiene miedo?”, se preguntó Gallego, consciente de que, “cuando los partidos del sistema coinciden en excluir a quien cuestiona el modelo, el mensaje es claro”.

La candidata de UPL a las Cortes de Castilla y León aprovechó la ocasión para recordar que, desde la creación de la actual Comunidad Autónoma, la Región Leonesa “ha perdido más de 170.000 habitantes”, cerca de 80.000 en la provincia de León, como consecuencia de “décadas de pérdida demográfica, cierre de servicios, de infraestructuras postergadas y de pérdida de peso político y económico.

Ante esta realidad y la existencia de una fuerza política que “plantea que el modelo ha fracasado” para León, Zamora y Salamanca, “se intenta limitar su presencia en el principal escenario público de la campaña”, porque “reducir el debate a los de siempre es cómodo”, pero “no es plural”.

Gallego insistió en que el problema de la Región Leonesa “no es coyuntural, sino estructural, por un modelo autonómico que ha demostrado ser incapaz de corregir la desigualdad territorial” y lamentó que “cuando el leonesismo empieza a ser decisivo, se activan mecanismos de cierre”, pero advirtió que la decisión tomada “no debilita” a la formación, sino que la “reafirma”.

“Podrán intentar vetarnos en un plató, pero no pueden vetar la voluntad de la sociedad leonesa. No nos van a vetar, porque nosotros vamos a votar y cada intento de silenciar al leonesismo tendrá respuesta democrática en las urnas, porque esto no va de televisión, sino de dignidad territorial y la dignidad no se excluye”, concluyó la candidata de UPL a las Cortes de Castilla y León.