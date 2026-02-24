Vox denuncia abandono y sesgo ideológico en los institutos de León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Vox León denunció la existencia de sesgo ideológico en los institutos y pone como ejemplo la existencia de menús de origen magrebí en época de Ramadán en los institutos y la distribución de las ayudas para comedor y para los libros, “en los que se prioriza a los alumnos de origen extranjero frente a los alumnos leoneses”.

Los candidatos de Vox por la provincia de León para las próximas elecciones autonómicas, Laura Dorreis y Miguel Suárez, junto al portavoz nacional de Educación, Joaquín Robles, y miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox León, mantuvieron una reunión con profesores, directores, representantes de las ampas y alumnos para analizar la situación actual de los institutos de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron las principales problemáticas que afectan a los centros educativos y, entre ellas, señalaron el deterioro y abandono de las infraestructuras por parte de la Junta con deficiencias como falta de mantenimiento en los edificios, goteras, sistemas de calefacción averiados y carencia de espacios adecuados para aulas especializadas.

Vox León reafirmó su compromiso con el apoyo a los docentes y con una educación de calidad, “basada en la igualdad, el rigor académico y el buen estado de las infraestructuras” y apunta que seguirá escuchando a la comunidad educativa y trabajando para ofrecer soluciones a los problemas existentes.