La capital leonesa vuelve a tener más hurtos que ciberestafas

Los episodios de hurto han experimentado tal presencia en el área de la capital que al término del último año se han situado incluso por encima de las ciberestafas. Los robos de menos de 400 euros fueron 1.961 mientras que las estafas informáticas generaron 1.701 denuncias a los cuerpos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Aun así, los casos han descendido un 5,1%.

Los datos corresponden al balance de la criminalidad correspondiente al año 2025, que acaba de hacer público el Ministerio del Interior. Con los números se concluye que la delincuencia aumentó un 2,8% en el entorno de la capital, donde se denunciaron en los doce últimos meses 6.769 episodios de consecuencias penales, casi 200 más que en el ejercicio anterior.

En el ámbito provincial, el aumento fue del 3,3% por culpa de los 17.587 supuestos denunciados, alrededor de medio millar más que en el anterior giro del calendario completo. La palma se la llevan los supuestos clasificados como de ‘resto de criminalidad convencional’, con más de 7.000 episodios. Son los delitos más comunes.

Hasta 17 casos de asesinato en grado de tentativa o de homicidios dolosos registró el territorio leonés en 2025. Suponen un brutal aumento del 466%. La lectura de las proporciones requiere un análisis más detallado que el de la simple proporción. La realidad dibuja un recorte del 33% en las sustracciones de vehículos y también una caída del 29% en los temas de delincuencia sexual con penetración.

Hasta 168 personas sufrieron los efectos de los robos con fuerza en sus domicilios, en los establecimientos o en otro tipo de instalaciones. Aumentaron los casos de riña tumultuaria, que dejaron 228 casos en los que hubo intervención policial.

San Andrés del Rabanedo cifró el aumento de sus actos delictivos en 1.166 episodios, un 2,6% de incremento respecto al anterior balance. En el alfoz, los casos denunciados de hurto descendieron de forma significativa. Se quedaron en 130 y supusieron un 33% menos.

La tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,4 delitos por cada mil habitantes (en la banda más baja de la serie histórica). En tanto que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por cada mil habitantes.

