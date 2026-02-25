El coronel que tomó Prado del Rey el 23-F y pasó a gobernar militarmente León

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

El 23 de febrero de 1981 quedó marcado en el calendario como uno de las fechas que más ha conmocionado a España en las últimas décadas. En la provincia de León, este hecho se vivió con mucha tensión y nerviosismo por lo que podría deparar a los leoneses. Aunque el golpe de Estado fue dirigido por varios militares, uno de los perpetradores tendría especial relevancia en la provincia posteriormente y así lo corrobora los documentos desclasificados este 25 de febrero por el Gobierno.

Fue el coronel Joaquín Valencia Remón, quien mandaba el regimiento Villaviciosa y responsable de la ocupación militar de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey durante el 23-F. Más adelante, el militar se defendería argumentado que "más que ocupar RTVE se trataba de proteger sus instalaciones", como recogía la prensa de época.

Aunque aquel día fue uno de los ejecutores directos del golpe en Madrid, fue ascendido a General de Brigada y nombrado por Real Decreto como Gobernador Militar de León, según informa algunos documentos.

Joaquín Valencia Remón en una imagen de archivo.ARCHIVO

Según contó la prensa local de aquel momento, su nombramiento fue "sencillo" y familiar ante las máximas autoridades civiles leonesas. Valencia Remón se integraría posteriormente en la vida de la región como ocurrió en la entrega de trofeos de la Gala del Deporte en el Hostal de San Marcos y presidió las juras de bandera en el CIR del Ferral, mientras se producía el juicio a los golpistas del 23-F.

En una estructura jerárquica como el Ejército, un ascenso y un destino estratégico tras un acto de rebeldía solo pueden significar dos cosas: o el sistema estaba premiando su lealtad al golpe o se estaba comprando su silencio alejándolo de Madrid a una plaza "tranquila" pero de mando. No hay azar en un Real Decreto de nombramiento.

El traslado de un alto mando a León refuerza el papel estratégico de la provincia.