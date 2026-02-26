El Monte San Isidro en León moderniza sus tuberías tras una fuga accidental

El Hospital Monte San Isidro, pieza clave en la asistencia de media y larga estancia en León, ha completado con éxito una compleja operación de mantenimiento en su infraestructura hídrica. La intervención, diseñada para renovar y asegurar la red de tuberías del edificio, obligó a realizar un corte de suministro programado el pasado 12 de febrero.

El corte se extendió desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente, según fuentes sanitarias, y durante ese intervalo de doce horas, se bloquearon de forma temporal los nuevos ingresos para garantizar que la operatividad interna no se viera comprometida ante la falta de agua corriente. El abastecimiento en ese medio día se resolvió con aprovisionamiento de botellas y cubos de agua.

A pesar de la planificación, durante las labores técnicas y al arrancar las calderas, se produjo una avería inesperada con diversos puntos de fuga de agua caliente. Los equipos de mantenimiento solventaron el fallo y tuvieron que efectuar cortes de un par de horas por las tardes en varias alas de las instalaciones, pero «en ningún momento se vio afectada la seguridad o el bienestar de los pacientes ingresados», según las mismas fuentes.

estado de uno de los pasillos tras la renovación de redes.DL

El Monte San Isidro no es solo una infraestructura sanitaria, sino que constituye un emblema de la sanidad leonesa. Se inauguró a mediados del siglo XX como sanatorio antituberculoso por su privilegiada ubicación en una zona elevada y rodeada de pinos. Actualmente, dispone de una capacidad de 140 a 150 camas, enfocadas principalmente a Neumología, Medicina Interna y Cuidados Paliativos. «La puesta a punto de las tuberías es una fase más del plan de modernización de unas instalaciones que, pese a su veteranía, siguen siendo indispensables para la cronicidad en la provincia», indican.