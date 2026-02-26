La ULE avanza en liderazgo de publicaciones científicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha sido distinguida con cuatro sellos de calidad otorgados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) en la novena edición del Proceso de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de Revistas Académicas Españolas 2025. Se trata de una de las acreditaciones más exigentes del sistema científico nacional, que reconoce el rigor de los procesos editoriales, la solvencia científica de los contenidos y el impacto académico de las publicaciones.

La Fecyt, fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, trabaja para fortalecer la calidad, la visibilidad y la proyección del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Entre sus principales líneas de actuación destaca la evaluación y acreditación de revistas científicas mediante la concesión de su sello de calidad, un distintivo que avala la excelencia editorial y la transparencia en los procesos de revisión.

Las revistas reconocidas son Estudios Humanísticos, Filología, Sinología Hispánica, China Studies Review, Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia y la Revista de Artes Marciales Asiáticas (Rama), y reflejan la diversidad disciplinar y el compromiso con la excelencia que caracteriza al Servicio de Publicaciones de la ULE. La China Studies se publica semestralmente (junio y diciembre) y es fruto de la colaboración entre el Centro para la Educación y la Cooperación de Idiomas (China) y el Instituto Confucio de la Universidad leonesa.

La obtención de estos cuatro sellos Fecyt reconoce el trabajo sostenido de los equipos editoriales y refuerza el posicionamiento de la ULE como institución comprometida con la calidad científica, la proyección internacional del conocimiento y la consolidación de un modelo editorial sólido al servicio de la comunidad académica y de la sociedad.