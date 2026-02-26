Satse denuncia que los enfermeros de Castilla y León cobran menos que el salario mínimo

Archivo - Imagen de archivo de enfermeras y fisioterapeutas que rechazan el recorte a su paga extra: "Que no se coman ni un euro" en el HUCA.SATSE - Archivo

El sindicato Satse aseguró que el salario de los enfermos es más bajo que el Salario Mínimo Interprofesional y la situación se agrava aún más si se tiene en cuenta, agregó, que se ha aprobado una subida para este año 2026 de un 3,1% respecto al pasado año. La secretaria de Acción Sindical del sindicato, Patricia San Martín, recordó que todos los partidos políticos con representación en las Cortes aprobaron en mayo de 2025 subir el salario para los Enfermeros Internos Residentes (EIR). Sin embargo, apuntó que, casi un año después, sigue sin haberse modificado su retribución económica.

San Martín celebró la aprobación este mes de un real decreto que fija un nuevo SMI para 2026 con una subida de un 3,1% respecto a 2025 y que determina que la remuneración es de 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, lamentó que esta buena noticia no afecte a su colectivo.