Un joven de 22 años herido tras ser atropellado en Navatejera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este jueves un joven de 22 años ha sido atropellado por un turismo en Navatejera. El suceso ha ocurrido en el kilómetro 3 de la carretera LE-311. La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local de Villaquilambre, la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido que se encontraba consciente.