Sucesos
Un joven de 22 años herido tras ser atropellado en Navatejera
Al lugar de los hechos, se ha trasladado la Policía Local de Villaquilambre, la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias Sacyl
Este jueves un joven de 22 años ha sido atropellado por un turismo en Navatejera. El suceso ha ocurrido en el kilómetro 3 de la carretera LE-311. La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local de Villaquilambre, la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido que se encontraba consciente.