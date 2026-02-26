Segundo atropello en la capital leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este jueves a las 17:53 un turismo ha atropellado a un peatón en la calle Fruela II, en el cruce con San Mamés. El 112 de Castilla y León ha reportado una mujer herida de 60 años que se encontraba consciente. Al lugar de los hechos han acudido Policía Local de León, Policía Nacional y Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos.