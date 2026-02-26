El PP destaca la apuesta por la movilidad rural con el Buscyl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP resalta la apuesta de la Junta por la movilidad rural con el «pionero» sistema Buscyl que ofrece un transporte gratuito «único en España». Este sistema se «puso en valor» durante la reunión de la dirección provincial, con su presidente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al frente, con alcaldes y portavoces de la zona de León Norte en la que remarcó que «esta es una clara apuesta de la Junta por favorecer la movilidad en el mundo rural».

En las nueve provincias de Castilla y León se han expedido más de 640.000 tarjetas en un servicio «gratuito» que está ganando en uso con más de 6,5 millones de viajes realizados. «Y todo ello, sin coste para los ciudadanos porque la Junta lo asume. Esto son certezas», remarcó Juan Carlos Suárez-Quiñones.

«Queremos garantizar la movilidad en el territorio con independencia de donde se resida», remarcó, al tiempo que incidió que se impulsará el proceso de digitalización para optimizar la gestión.