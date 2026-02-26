El candidato de Vox en Castilla y León: "habrá mucho más Vox como en Aragón y Extremadura"

El candidato de VOX a la presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en el acto de apertura de la campaña electoral en León.Peio García

El candidato de Vox a las elecciones autonómicas de Castilla y León, Carlos Pollán, se ha mostrado convencido de que el 15 de marzo se replicarán en esta autonomía los resultados de los comicios de Aragón y Extremadura, en los que su formación subió en número de votos, y ha vaticinado que "habrá mucho más Vox".

"Lo que queremos, de lo que estamos convencidos y lo que vamos a conseguir es que haya mucho más Vox. Habrá mucho más Vox como se ha dado en Extremadura, como se ha dado en Aragón, como estamos seguros de que en el futuro gobierno de España también ocurrirá lo mismo", ha manifestado.

Así lo ha trasladado Pollán, presidente de las Cortes en la anterior legislatura, en declaraciones a los medios antes del acto previo del inicio de la campaña electoral que ha protagonizado el candidato en la Plaza de Guzmán el Bueno de León capital, en el que ha estado arropado por varios miembros del partido y simpatizantes y en el que han pegado una serie de carteles en los que, como marca la ley electoral, aún no se pedía el voto para Vox.

A su juicio, las negociaciones para futuros pactos tanto en Aragón como en Extremadura "no tienen nada que influir" en las elecciones de Castilla y León.

"No hablaremos de pactos en Castilla y León porque no tiene sentido, porque respetamos a los ciudadanos y lo que digan el día 15 y, a partir de ahí, veremos la fuerza que tenemos y donde nos ponen para poder llegar a acuerdos o para poder gobernar", ha agregado.

Vox, ha añadido, "concurre a estas elecciones como la única garantía de aplicar políticas de sentido común en Castilla y León" frente a un PP "acomodado en el poder", "alejado de las necesidades reales de los ciudadanos" y que ha protagonizado, a su juicio, "una estafa".

Entre prioridades de Vox, Pollán ha destacado la defensa del campo, de la industria, la bajada de impuestos, el "fin del despilfarro político" y de la inmigración "ilegal y descontrolada que está generando inseguridad en nuestros barrios y colapsando los servicios sociales".

Pollán ha agradecido el apoyo que los ciudadanos les transmiten y ha comprometido que la formación "no les defraudará".