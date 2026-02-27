Pinilla gana la batalla sanitaria: sumará Rehabilitación sin olvidar las Urgencias

A la izquierda, caseta gris en cuyo entorno se plantea un nuevo edificio para nuevos servicios del centro de salud de Pinilla.ramiro

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La reserva del terreno anexo al centro de salud de Pinilla y de la primera planta de la casa de cultura del barrio anuncian que este ambulatorio dejará pronto de ser «solo» un edificio moderno para volver a latir como el corazón sanitario que reclamaban sus usuarios.

Tras años de lucha vecinal y política, la hoja de ruta marca que la instalación sumará un nuevo servicio de Rehabilitación sin olvidar el regreso de las Urgencias.

Los vecinos adscritos a la instalación, que copan más de 20.000 cartillas, perdieron la atención urgente en octubre de 2012, hace ya casi 14 años, bajo el argumento de una reestructuración del sistema sanitario. Desde entonces, se han visto obligados a desplazarse a otros centros en caso de emergencia.

Pero la chispa de esperanza se avivó el pasado verano, cuando el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, acudió a inaugurar la reforma del centro de salud y escuchó con interés la reivindicación de recuperar las Urgencias de boca de la alcaldesa de San Andrés, Ana Fernández Caurel, y de la asociación vecinal del barrio.

En aquella ocasión de finales de julio, la regidora jugó rápido sus cartas, al escuchar al consejero que si dispusieran de un local podría agilizar la llegada de una unidad de Rehabilitación y Fisioterapia, puesto que construir otro bloque conllevaba mayor tramitación y plazos más largos. Y le ofreció la casa de cultura de Pinilla, situada a cinco minutos a pie del centro de salud.

Un guante que la Gerencia Regional de Salud recogió en el ánimo de «seguir ampliando las prestaciones sanitarias y hacerlas acordes a las necesidades de la población de la Zona Básica de Salud». Es más, la dirección general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias se puso entonces manos a la obra en la búsqueda de espacios adecuados y vio con buenos ojos, la zona municipal cercana a los columpios y donde se levanta una caseta, a la izquierda de la entrada del ambulatorio, para situar el futuro edificio que albergará la unidad de fisio.

Previamente, acondicionarían la sala de exposiciones de la casa de cultura para poner en marcha el servicio de rehabilitación, a través de una cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La idea se reforzó en un encuentro entre el equipo de Gobierno y Sanidad a finales de agosto, y el consejero incluso avaló la llegada del servicio de Rehabilitación a Pinilla en su comparecencia en las Cortes para explicar las líneas maestras y compromisos de su presupuesto de cara a 2026

El camino no ha sido corto. Tras aquel doble ofrecimiento veraniego, se produjo otra reunión clave a final de año con el delegado territorial en León, Eduardo Diego, donde el Ayuntamiento insistió en el «pack completo»: de Urgencias y Rehabilitación.

De momento, se han solicitado las modificaciones urbanísticas correspondientes en las superficies anexas al centro de salud de cara a edificar en esos espacios y para poner en marcha cuanto antes Fisioterapia también han solicitado la cesión de espacios en la casa de cultura, con el fin de que manera previa a la adecuación definitiva, pueda comenzar la atención sanitaria de rehabilitación lo antes posible, en una ubicación temporal fuera del centro de salud pero cercana.

Con este movimiento, San Andrés del Rabanedo consigue desbloquear una de las mayores deudas pendientes con la sanidad pública de la zona, garantizando que los vecinos de Pinilla no tengan que salir de su barrio para recibir tratamientos básicos o en un futuro la atención urgente.