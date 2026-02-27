Pinilla avanza hacia la normalidad sanitaria

Creado: Actualizado:

Uno de los barrios más populosos de la capital y su alfoz ha sufrido una grave crisis en materia sanitaria que ha tardado demasiado en solventarse. Durante excesivo tiempo, el centro de salud de Pinilla presentaba una situación lamentable. Tras años de quejas llegó la ansiada reforma. Pero lo cierto es que se acabó complicando hasta el punto de acumular nuevos retrasos, ampliando el uso del Hospital de San Juan de Dios. Ahora, el nuevo centro de salud está activo e incluso suma más servicios, como el que se anuncia de Rehabilitación.