Los candidatos se pegan por el voto de los leoneses

La pegada de carteles arrancó oficialmente, a las 00.00 horas, la campaña electoral a las autonómicas. Nuria Rubio (PSOE) cree que es «el momento de cambiar la indiferencia por compromiso, el desprecio por orgullo, el olvido por dignidad y la incompetencia por gestión». Alicia Gallego (UPL) advirtió que «quieren callar la voz de los leoneses, como muestra el rechazo que participemos en los debates electorales, pero no podrán evitar que los leoneses de todos los rincones de esta tierra la levanten en su contra».

María José Álvarez Casais (PP) parte con un mensaje centrado en la estabilidad y la seguridad de un modelo que ya funciona y que sitúa a los servicios públicos de la comunidad como referentes nacionales. «Mientras otros se pierden en ruidos y promesas vacías, nosotros nos presentamos con certezas» y un programa de más de 1.000 medidas con foco en la familia, el empleo joven y el apoyo a los pueblos con fiscalidad 0.

A la pegada se apuntó también el candidato de Vox. En el arranque de la campaña, Carlos Pollán insistió en que su partido es «la única garantía de aplicar políticas de sentido común en Castilla de León».