Diario de León

Trobajo despide febrero en pie, frente al Gobierno

Los vecinos de Trobajo del Camino reclaman el soterramiento de las vías en San Andrés ante la Subdelegación del Gobierno

Los vecinos de Trobajo del Camino reclaman el soterramiento de las vías en San Andrés ante la Subdelegación del Gobierno

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Como cada último viernes de mes, la Plataforma de Soterramiento de San Andrés, se concentró frente a Subdelegación del Gobierno, para reivindicar la necesidad del Soterramiento del tren a su paso por el Municipio de San Andrés. Trobajo del Camino no está dispuesto a dar un paso atrás en la demanda de poner las vías debajo de la ciudad, y la ciudad encima de las vías.

"Vamos a a hacer llegar a los partidos políticos, la necesidad del soterramiento de las Vías en nuestro municipio. Haremos llegar al ministro Óscar Puente nuestra demanda y nuestra reivindicación por el soterramiento. Fuera la pasarela azul que se instaló en Pleno Camino de Santiago, y queremos que nos reciba Óscar Puente", resumieron ante la subdelegación del Gobierno donde despiden cada mes según la agenda de protestas que mantienen ante Adif. 

La Plataforma de Soterramiento de San Andrés, se concentró frente a Subdelegación del Gobierno, para reivindicar la necesidad del Soterramiento del tren

La Plataforma de Soterramiento de San Andrés, se concentró frente a Subdelegación del Gobierno, para reivindicar la necesidad del Soterramiento del trenDL

tracking