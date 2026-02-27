Dos detenidos por la oleada de destrozos en coches y contenedores de San Andrés

Vehículo del Cuerpo Nacional de Policía en San Andrés del Rabanedo (León).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo han procedido a la detención de un hombre y a la puesta a disposición de Fiscalía de Menores, de un menor de edad como presuntos autores de diversos delitos de daños cometidos en esta localidad.

La operación comenzó a finales de diciembre tras la recepción de cinco denuncias por hechos cometidos en la misma franja temporal. Al analizar los casos, los investigadores detectaron un patrón común en los ataques: un aumento inusual de daños provocados de forma intencionada.

Daños en vehículos y mobiliario urbano

Se produjo un alarmante aumento de daños intencionados, principalmente en vehículos consistentes en fracturas y desperfectos en diferentes partes de los mismos, así como en mobiliario urbano, destacando la quema de contenedores.

Como consecuencia de estos hechos, se tramitaron las correspondientes diligencias policiales, constatándose que los presuntos autores habrían ocasionado importantes daños de cuantía económica, generando un perjuicio directo a los afectados. Asimismo, estos actos vandálicos provocaron una notable alarma social en la zona, incrementando la sensación de inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de patrimonio tanto público como privado.

Tras la investigación para el esclarecimiento de los hechos se logró la identificación y posterior detención de un hombre y de un menor de edad como presuntos responsables de los daños investigados.