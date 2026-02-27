Mañueco defiende en León "la gestión eficaz" del PP que surge de "la buena política"

"La gestión eficaz surge de la buena política" y el PP quiere revalidar el Gobierno de CyL con un programa que pone a las personas en el centro de sus prioridades, según expresó el candidato Alfonso Fernández Mañueco.

Lo hizo desde la sede de la compañía HP y tras visitar las instalaciones de la empresa Tres a, ambas en el Parque Tecnológico de León, que puso de ejemplo del impulso que su Gobierno ha dado en busca de ofrecer nuevos suelo industrial de calidad "para atraer empresas y generar empleo cualificado".

Aseguró que CyL es la primera comunidad en gasto empresarial e innovación, según el Instituto Nacional de Estadística y ocupa el top 5 en esfuerzo tecnológico sobre el PIB.

"Ganar competitividad, atraer talento joven y generar empleo de calidad" son los objetivos de la política que ha llevado a ampliar tanto el Tecnológico como el polígono de Villadangos, los del Bierzo, Astorga y La Bañeza.

Se marca el reto de crear 8.000 empleos tecnológicos está legislatura pasando de 1.400 hectáreas a 2.600 de suelo y opinó que el Parque Tecnológico y el de Villadangos "son la historia de un éxito porque atrajeron tantas empresas que se han tenido que ampliar".

Mañueco aseguró que colocará a CyL entre las tres primeras mejores comunidades para vivir. "Somos el partido del campo que apoya a agricultores y ganaderos", remarcó .

Para los jóvenes, promete primer matrícula universitaria gratuita, la cuenta ahorro para comprar vivienda con bono de hasta el 20% si lo hacen en el mundo rural (30.000 euros). No se olvida de los autónomos, con un bono de 300 euros en sus cuotas que beneficiará a 100.000 de ellos. Rebajará el impuesto de sucesiones para familiares cercanos e insistió en que bonificará hasta el 60% de la autopista AP-71 y un porcentaje de la León -Campomanes.

En Sanidad, el candidato del PP repasó el esfuerzo tecnológico del Hospital de León, que sumará la ampliación de la UCI, la unidad de fecundación in vitro y la resonancia de tres teslas, además de radioterapia para el Bierzo.

"Nuestros compromisos son firmes y los vamos a cumplir", garantizó antes de pedir el voto.

Fernández Mañueco estuvo precedido por el consejero Juan Carlos Suárez -Quiñones, que habló del gran salto de 31 a 56 hectáreas en el Tecnológico con 20 millones también para un edificio institucional y la planificación futura con una depuradora especial para compañías biotecnológicas, red de vapor y calor.

También intervino la candidata a las Cortes por León, María José Álvarez Cascais, quién defendió la política de certezas del PP.