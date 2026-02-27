Un incendio, al parecer provocado, calcina cinco contenedores y un vehículo en San Andrés

Un aparatoso incendio declarado este viernes ha sobresaltado a los vecinos de la zona de Padre Coll en el ento0rno de La Anunciata de San Andrés del Rabanedo. El fuego, que según las primeras investigaciones apunta a ser intencionado, ha destruido por completo una isla de reciclaje, un vehículo particular y un árbol, según confirman.

Crónica de los hechos

El centro de emergencias y la Policía Local de San Andrés recibieron el aviso entre las 16.30 y las 17.00 horas. Al llegar al lugar, las llamas se habían propagado con rapidez desde el foco inicial. Según los testigos y los servicios de emergencia desplazados, el fuego comenzó en uno de los depósitos de residuos y se extendió en cadena al resto.

Como consecuencia se vieron afectados cinco unidades de contenedores (aceite, papel/cartón, plástico, orgánico y vidrio), además de un vehículo estacionado en las inmediaciones, que también resultó calcinado.

Un pino situado junto a la acera también fue devorado por las altas temperaturas y las llamas.

Dispositivo de emergencia

Hasta el punto del incidente se desplazaron dotaciones de los Bomberos, así como patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de extinción y asegurar que el fuego no alcanzara a los edificios colindantes.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer la autoría de los hechos, dado que los indicios refuerzan la hipótesis de un acto vandálico deliberado. Por el momento, no se han reportado heridos, aunque los daños materiales son cuantiosos.

Las labores de extinción implicaron a Bomberos y agentes de policía.DL

El incendio se produjo en Padre Coll.DL

El incendio se produjo en Padre Coll.DL

El incendio se produjo en Padre Coll.DL