El CEL entra en juego y alza la voz sobre la realidad en la entrega de su Círculo de Oro

«Tenemos la responsabilidad de alzar la voz», aseguró ayer el presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio Àlvarez, en la gala de entrega del Círculo de Oro y ante el inicio de la campaña electoral. «Vivimos un contexto económico que sobre el papel muestra crecimiento, pero en la realidad diaria tiene costes laborales al alza, energía inestable, carga fiscal, regulación cambiante y burocracia lenta». Recordó que la competitividad de la provincia depende de que se resuelvan compromisos como el nudo del Manzanal, la seguridad del aeropuerto, la capacidad eléctrica, el Corredor Eléctrico o la solución a Feve. Y puso en valor la figura del empresario premiado, Fernando Santos, CEO de Editorial MIC.

El CEL reconoció también a Miguel Ángel Suárez Valladares, de Expansión Territorial; a Eva Granda González, Mujer Empresaria 2025; a Daniel Velasco Rodríguez, Joven Empresario 2025 y a Aderle en Economía Social.