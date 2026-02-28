El espíritu del Buscyl se contagia a los peajes de la provincia leonesa

Un gran salto contra el agravio de los peajes que pagan los leoneses fue el anuncio de Alfonso Fernández Mañueco, que comprometió una bonificación de hasta el 60 por ciento en el peaje de la autopista AP-71 que une León y Astorga y una mejora en la existente en la autopista de la AP-66, que conecta Asturias con la provincia leonesa. Se trata de unificar a los conductores recurrentes empadronados en Castilla y León con una bonificación del 60 por ciento del peaje, según el número de viajes que realizan a lo largo del mes en la AP-71,. También se extiende la propuesta a ampliar la bonificación actual de la AP-66 en cumplimiento de medidas que ya se contemplaban en los últimos Presupuestos Generales de la Comunidad. Un gran salto para la movilidad en la provincia de León, cuando se lleve a cabo, para igualar al menos la perspectiva del desvío bonificado de camiones a la AP-71 desde la N-120 que frustó el cambio de gobierno en Madrid tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa hace ya 8 años. Ya están marcados los puntos determinantes que definirán la política en estructuras viarias, de comunicaciones e información en León en los próximos quince o veinte años, según exponen en sus programas electorales los principales partidos políticos llamados a gobernar o con opciones de hacerlo en el ámbito autonómico a corto y medio plazo. La estructura de movilidad es una de las estrategias que mayor previsión requieren en el área de la gestión; por dónde vamos, por dónde volvemos, resume casi todas las posibilidades de desarrollo de la sociedad a lo largo de los tiempos. Por dónde van y vuelven los leoneses va camino de convertirse en una espiral fuente de conflictos que causan desánimo en la sociedad; está el asunto primario de los peajes, agravio de dimensiones siderales con el resto del país y de otros territorios en los que los usuarios no tienen que pagar por usar las mismas alfombras de alta capacidad para moverse. Pero están también los trenes; la falta de de competitividad entre operadoras, con el monopolio de la compañía pública, que en León abunda en una subida de precios de los billetes, menos frecuencias, menos opciones de moverse, menos posibilidades de crecer, de competir. De la España rica a León media una diferencia abismal por el trayecto que llevan los trenes. Cuántas opciones tiene un valenciano de subirse a un tren y cuántas tiene un leonés es otra forma de calcular el efecto de la hemiplejia que se ha acelerado en España en los últimos seis, u ocho años. Los programas de las siglas políticas en la autonomía están por la labor de que se avance en la liberalización de las conexiones por tren en el servicio de viajeros. No va a resultar fácil acercar este avance a la población leonesa porque las vías en la provincia leonesa comparten dos anchos que echan atrás a las operadoras a la hora de apostar por competir en trayectos en los que necesitan adquirir nuevo material rodante, más complejo, más caro por tanto. Hay composiciones de alta velocidad que no podrían superar el límite d ella capital leonesa con el actual ancho de rodadura. En materia ferroviaria, también emerge la estructura, el orden, el armazón. Las vías abajo y la ciudad arriba. El Gobierno de la autonomía se ha mostrado a favor en este caso del soterramiento d ellas vías en Trobajo del Camino, una lucha titánica que han tomado de la mano los vecinos desde hace cinco años, contra la voluntad del Gobierno de España que exhibe con fuerza Adif, que es su brazo armado en materia de estructura de ferrocarril. El PP apuesta por soterrar en Trobajo, igual que en Valladolid y Palencia, un asunto que allana bastante la opción de hacer realidad la intención compartida en otras provincias; pero el PSOE no parece muy cómodo con esa encomienda. Ahí está otro nudo para deshacer desacuerdos. Uno de los fuegos activos en materia de ferrocarril en León se llama Feve, por el retorno abortado del tren a la estación de Matallana; hay un intento de involucrar a la Junta en la gestión que corresponde en exclusiva al Gobierno de La Moncloa, aunque voces discordantes en esta asunción de competencias.

La estación de Matallana.Fernando Otero Perandones

Ramal de mercancías en Villadangos.ANGELOPEZ

Con el ferrocarril de fondo, emerge la catequesis del Corredor Atlántico, que aglutina desde hace casi una década en León todas las aspiraciones de llegar a conectar a una macro estructura que garantice un halo de futuro y esperanza a toda la narrativa apegada por la logística, la intermodalidad, el desarrollo económico entre nichos del comercio al por mayor. Después de años con vueltas a la misma noria, León no ha logrado sacar una gota de agua de ese pozo; no hace ni dos semanas que los empresarios volvían a la carga para reivindicar que se desarrollen la obras de alta a las que tiene que enchufar León sus mangueras para que fluya el transporte y sean creíbles las promesas de plataformas logísticas y enlaces intermodales. Tierra estratégica en el noroeste, como fue desde que Roma consagró las calzadas que daban paso desde León a todo el dorsal del poniente de la ibérica, de norte a sur. El PP y la UPL también han mostrado su interés y apoyo al retorno de los trenes a la Ruta de la Plata; vía cortada de sopetón en 1985 por un gobierno socialista. El PSOE no está por la labor. La Ruta de la Plata es uno de los condicionantes electorales que más comprometen hoy la palabra y credibilidad de los políticos ante las elecciones del 15 de marzo. El salto del raíl al asfalto obliga a detenerse en la posición del PP en torno a la red viaria con un plan estratégico 2026-2040 que incluye el uso de gemelos digitales para la gestión de carreteras y sensores de señalización inteligente. Aunque la mayor distinción en la gestión de movilidad en el transporte de viajeros en León se llama Buscyl, que desde el pasado verano, y de forma gradual, ha insertado la gratuidad para los usuarios del transporte de viajeros en autobús interurbano. Los leoneses se pueden beneficiar de 550 trayectos. Tras implementarlo la Junta, el PSOE lleva en sus propuestas una plataforma integral y una tarjeta única de transporte para todos los medios del territorio. Amplía y concreta en sus propuestas de movilidad el modelo territorio 30 minutos que en esencia es que cada habitante no diste más de media hora de la prestación de servicios. Las estructuras de comunicación tienen más que ver cada día con la conectividad; da igual desde un bus que desde un teléfono móvil. La digitalización tiene al PP en demanda de que el 100% de la población disponga de un acceso a banda ancha de 100 mb y cobertura de 5G antes del año 2030; a los socialistas les parece oportuno ofrecer el fin de la brecha digital desde campus comarcales virtuales; Vox destaca la oportunidad de lograr la soberanía energética desde minireactores nucleares que implementarían suministro. Desde hace años, la ambición de León se centra en alcanzar la cobertura que presta el bono ferroviario en alta velocidad a través de los servicios Avant, en las conexiones con la capital de España que aún no se puede disfrutar en la provincia. Es otro de los agravios se presentan a la hora de evaluar los accesos de los habitantes de León a los beneficios que si se despliegan por otras áreas del territorio español. En ese punto se cierra el círculo de la aspiración, en lograr la igualdad para competir, para ir y volver.

El sistema del BuscylÁNGELOPEZ