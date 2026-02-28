Brillante actuación de La Bienaventuranza de León en Sevilla, invitada por Virgen de los Reyes

Un momento de la actuación de la AM de SCB en Sevilla esta mañana.DL

La Agrupación Musical del Santo Cristo de la Bienaventuranza ha regresado a Sevilla para participar en el certamen de bandas de Jesús Despojado, por invitación de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes de la capital sevillana.

La expedición leonesa, compuesta por casi 150 personas, ha dejado bien alto esta mañana el pabellón musical de la penitencial de San Claudio. La invitación cobra especial relevancia por el elenco de formaciones participantes en el 25 aniversario del evento.

Junto a la formación leonesa han estado presentes la Agrupación Musical Virgen de los Reyes (Sevilla), Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista(Las Cabezas de San Juan, Sevilla), Agrupación Musical Oliva de Mérida (Badajoz), Banda de Cornetas y Tambores Presentación al Pueblo (Dos Hermanas, Sevilla), Agrupación Musical Virgen de los Reyes Juvenil (Sevilla) y Agrupación Musical Cofradía del Santísimo Cristo del Prado (Madridejos, Toledo).

La presentación ha corrido a cargo de Antonio María Lebrero, encargado de conducir el desarrollo del evento y de contextualizar las distintas intervenciones musicales a lo largo de la jornada.

La formación leonesa interpretó 'En tu rostro moreno', de Ignacio Lorenzo, 'Bienaventurado tu reino' de José Ángel Santo Tomás y Alberto Hernández, la nueva marcha 'Pietas' de David de la Cruz y Salvador Quero, 'Cinco rosas' de José Ángel Santo Tomás y 'Madre del Pueblo' de Javier Cebrero.