Érase un bache a una ciudad pegado después de dos meses de temporales

El Ayuntamiento de León realizará durante la próxima semana la reparación parcial del aglomerado asfáltico en diferentes calles de la ciudad que han sufrido desperfectos como consecuencia de los intensos episodios de lluvias de las últimas semanas. Por estas actuaciones, que se realizarán entre el 2 y el 8 de marzo, habrá restricciones puntales del tráfico rodado por parte de la Policía Local del Ayuntamiento de León que será la encargada de realizar el control del tráfico. Dentro de este plan de bacheado se actuará en las siguientes calles: calle Santa Ana, calle Monja Etheria, las avenidas Fleming, Antibióticos, Padre Isla y Álvaro López Núñez, la calle Ramón y Cajal, rotonda de Gutiérrez Mellado, calle Policarpo Mingote y avenida Universidad. Los baches constituyen uno de los elementos de crítica más agitada contra la seguridad vial en la capital leonesa, donde se extienden las consecuencias de los largos meses de temporal e invierno que han castigado las calles, las capa de rodadura, hasta en los casos de reciente reparación, del plan de asfaltado que estacionalmente ha llevado a reformar una parte relevante de la red de circulación de la capital leonesa. Los baches, también, inspiran la crítica feroz que sujeta las redes sociales; las cuentas leonesas más mordaces no han pasado por alto esta incidencia que condiciona la movilidad en León capital. El Ayuntamiento de León ya dispone de un plan de choque para hacer frente a esta plaga, un efecto dominante en las vías de comunicación interurbanas, donde se comparte esa sensación de derribo para los usuarios de las calzadas. Las principales carreteras de León, las que lideran los índices de circulación en la provincia, esperan desde hace dos meses la ocasión para atenuar los efectos de la quiebra del asfalto. Es notorio como han denunciado los propios usuarios el efecto devastador que tiene para la seguridad vial en enlaces como la N-120, por donde circula a diario el desarrollo de la provincia. En la ciudad se ha decidido poner límites a partir de este mismo lunes.