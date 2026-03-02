Triduo y besapiés al Nazareno en la capilla de Santa Nonia de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ha celebrado los cultos principales a su imagen titular en la capilla de Santa Nonia, que marcan la cuenta atrás para el Viernes Santo. y León se rinde, un año más, ante la imponente mirada de la talla, siempre acompañada por dos hermanos en el turno de vela.

También se efectuó el Triduo tres jornadas para la preparación espiritual de cara a la salida procesional de la Ronda y la procesión de los Pasos de Semana Santa. Un centenar de braceros ensayaron la puja ayer en la nave de Santa Olaja de la Ribera.