La peripecia de una leonesa atrapada en Maldivas por la guerra en Irán

El ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y las réplicas de este país sobre los países del Golfo han dejado atrapadas a numerosas personas en Asia.

Los aeropuertos de Abu Dabi, Doha y Dubai, que hacen de transbordadores internacionales para el continente asiático e incluso para África o Australia, están con vuelos cancelados y el espacio aéreo cerrado.

Numerosas personas han quedado atrapadas en diversos países a consecuencia de la situación, como es el caso de la leonesa de Gracia Santos Tapia, que había viajado a Sri Lanka en febrero y tenía prevista la vuelta a España desde Malé, la capital de las Islas Maldivas este lunes a las 9 de la mañana hora local (5 de la madrugada en España) con la compañía oficial de Abu Dabi, Etihad Airways, vía el aeropuerto de esta capital de Emiratos Árabes Unidos.

"Como cerró el espacio aéreo el día 28 de febrero, estábamos pendientes de que cerrase también nuestro vuelo tal y como estaban las cosas", explica la leonesa. Su vuelo seguía anunciado en hora y sin incidencias en la compañía, a pesar de que inicialmente estaba previsto que el espacio aéreo se abriera el este lunes a las dos de la tarde. "No nos mandaron ninguna notificación de que se cancelaba", relata.

La falta de información oficial de la compañía la han tenido que suplir con lo que circula en las redes sociales. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitió una alerta el mismo 28 de febrero que afecta a todos los vuelos en el espacio aéreo de Baréin, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Ante esta situación, intentaron buscar vuelos con compañías que no hagan escala en los aeropuertos afectados por el conflicto bélico en Oriente Próximo, a través de Singapur, Tailandia, Quala Lumpur, China e incluso Japón y Corea, que tienen vuelos directos con Europa.

Sin embargo, al intentar comprar los pasajes por internet, las páginas de las compañías estaban colapsadas o bien los billetes estaban agotados o los precios desorbitados (unos 3.000 euros para billetes que habitualmente cuestan 500).

Lo único que han podido hacer a través de la reserva es reprogramar el vuelo para el próximo sábado con la misma compañía, haciendo escala en Abu Dabi. "Es la única opción que te dan".

Gracia y su compañero se encuentran bien y se sienten seguros en Maldivas. "Estamos a la espera de a ver lo que pasa con el vuelo del sábado y sobre todo a la espera de que, en el caso de que no se abra a corto o medio plazo el espacio aéreo, las aerolíneas buscan rutas alternativas sin hacer escala" en los países afectados.

"En Maldivas, la gente está tranquila. No hemos visto escenas de pánico o gente alarmada. Se siente un lugar seguro y no hay la tensión de la gente a la que le ha pillado en Emiratos Árabes o en Qatar", admite. "Solo nos queda esperar y ver cómo evolucionan las cosas para, con una ruta u otra, poder volver a casa lo antes posible", añade.

El seguro privado de viaje no cubre los gastos de cancelación en caso de conflictos sociales, con lo cual la única opción que tienen sin costes es la reubicación de vuelos que les ofrece la compañía Etihad. "Por otro lado, estamos intentando contactar con ellos para que nos den el alojamiento mientras se soluciona la situación, pero tienen la página colapsada", lamenta.

La compañía solo da la opción de cambiar el vuelo o devolver el dinero, lo que, de momento, han descartado porque los precios de los billetes "están muy caros y no compensa".

Peor situación tienen las personas que residen en los países afectados, donde ya se han producido algunos daños por los bombardeos, como el caso de Qatar o Dubai. Según datos del INE, casi un centenar de leoneses residen en Arabia Saudí (14), Emiratos Árabes Unidos (55), Israel (7), Jordania (1) y Qatar (11), además de otros 6 en Pakistán. No hay datos de residentes leoneses en Irán o Afganistán.