León bajo la calima: la llegada de polvo sahariano empeora la calidad del aire en la provincia

La ciudad de León y el resto de la provincia experimentarán durante las próximas horas un cambio visible en sus cielos debido a la entrada de una masa de aire de origen africano. Según ha informado la Junta de Castilla y León, este fenómeno meteorológico trae consigo una intrusión de partículas naturales de polvo sahariano, lo que provocará un aumento en los niveles de PM10 en la atmósfera. Aunque se trata de un episodio recurrente en la península, la densidad prevista para esta jornada ha llevado a las autoridades a emitir un aviso preventivo para informar a la población.

La presencia de este polvo en suspensión reducirá ligeramente la visibilidad y dará un aspecto turbio al ambiente, pero el principal factor a tener en cuenta es el impacto en la calidad del aire. Los expertos de la Red de Control y Vigilancia han señalado que, si bien la situación no requiere medidas de restricción de tráfico, sí es aconsejable que las personas con problemas respiratorios crónicos, alergias o patologías cardiovasculares vigilen sus síntomas y reduzcan el tiempo de exposición prolongada en el exterior.

Se espera que la situación comience a remitir de forma gradual a medida que cambien las corrientes de aire, permitiendo que la atmósfera se limpie de forma natural. Mientras tanto, se recomienda mantener las ventanas cerradas en los momentos de mayor concentración y optar por ambientes interiores para la práctica de deporte. Las autoridades locales continuarán monitorizando la evolución de las partículas para actualizar las recomendaciones en caso de que las condiciones meteorológicas varíen.