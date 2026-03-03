Dos semanas de actos por la igualdad en un 8-M con doble movilización en León

El feminismo no logra reconciliarse en León y vuelve a salir dividido el 8-M con dos manifestaciones simultáneas a las 12.00 horas. Por un lado, el Movimiento Feminista partirá desde la sede del Ayuntamiento en Ordoño II, para recorrer Santo Domingo, Ramón y Cajal y la cuesta de San Isidoro hasta concluir en la plaza de Santo Martino.

Mientras la Comisión 8-M iniciará su marcha en la plaza de Guzmán para avanzar por la avenida de Roma, Gran Vía de San Marcos e Independencia y finalizar con la lectura de su manifiesto en la plaza de San Marcelo. La jornada dominical se completa con el concierto teatralizado «Ni a tontas ni a locas» en el Auditorio Ciudad de León (19.00 horas).

El acto institucional conjunto se celebrará previamente el viernes 6 (10.00 horas) en la facultad de Educación, y lo organiza este año la Universidad de León con la participación de todas las administraciones públicas. La semana llega, además, cargada de actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con una ambiciosa programación que busca transformar la sociedad a través de la cultura, la formación y la reivindicación.

Bajo el lema «Compromiso en igualdad», la concejala de Igualdad de León, Mercedes Escudero, presentó el calendario de actividades que arrancará mañana y se prolongará hasta el día 17. Subrayó que, aunque el Ayuntamiento trabaja los 365 días del año por la equidad, el 8-M es la ocasión idónea para alzar la voz de forma colectiva y recordar «que la igualdad no es una cuestión de sexos, sino de compromiso firme de toda la ciudadanía».

El programa destaca por su transversalidad y la colaboración de numerosas entidades como la Universidad de León, la Fundación Isadora Duncan, Asle, CC OO y diversos colectivos feministas. Los actos arrancan con el II Encuentro sobre Violencia Económica Institucional en la Fundación Sierra Pambley (9.30 horas) de este miércoles, seguido de un taller de música tradicional en la Residencia Virgen del Camino. La literatura también tendrá un papel protagonista con presentaciones relevantes: Mª Ángeles González Delgado llevará su obra sobre la liberación de las mujeres al Ateneo Cultural El Albéitar (jueves 5, 18.30 horas), mientras que Silvia Intxaurrondo presentará «Solas en el silencio» (viernes 6, 19.00 horas) en el Salón de Actos del Ayuntamiento en la calle Alfonso V.

Como propuestas originales destaca la visita guiada nocturna «León avanza en femenino», que recorrerá el casco histórico (jueves, 19.00 horas), o el concierto de castañuelas del Colectivo de Mujeres Creadoras que rotará por diferentes pedanías y centros culturales de la ciudad durante varios días.

La programación prosigue en el Palacio del Conde Luna con la obra «Mujer 10» (sábado 7) y el teatro musical «Ni soy heroína ni lo quiero ser» el 12 de marzo. El broche final lo pondrá la representación de «Lentas pero Seguras» el martes 17.

Además, con el fin de fomentar la conciencia desde edades tempranas, permanece abierto el XI Certamen de Microrrelatos por la Igualdad para escolares de primaria, cuyos trabajos podrán presentarse hasta finales de mes. Mercedes Escudero ha invitado a todos los leoneses y leonesas a participar activamente en estos actos para construir un futuro donde solo sea necesario hablar de personas, garantizando que ese diálogo sea siempre sinónimo de igualdad.