Los autónomos se hartan de ser el burro de los palos de la política fiscal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varias decenas de personas se manifestaron por las calles de León convocados por la plataforma por la dignidad de los autónomos para denunciar la situación que vive el colectivo y reclamar mejoras fiscales y más medidas de apoyo. La Plataforma 30N que viene a reivindicar dignidad para estos trabajadores ante el abandono y el abuso del Gobierno, que se traduce en presión fiscal y falta de reconocimientos laborales de trabajadores en el régimen de asalariados, Las movilizaciones se sucedieron en otras cuarenta ciudades, explican los organizadores, y tuvieron continuidad a convocadas movilizaciones simultáneas para dar continuidad al movimiento iniciado el pasado 30 de noviembre. El objetivo, señalan, es denunciar la situación que viven los autónomos en España y reclamar una serie de mejoras que han recogido en un manifiesto que leyeron ante la sede de la subdelegación del Gobierno en León. Entre esas peticiones, está la exención del IVA hasta 85.000 euros, rebajas en el IRPF, la reducción de cuotas o mejoras en prestaciones como el cese de actividad o las bajas. «Somos trabajadores, no defraudadores» o «Tenemos derechos» o «No mantenemos a parásitos» eran algunos de los lemas que coreaban en la manifestación, además de reclamaciones que sustentan el repertorio de demandas ante el Gobierno de España. «Cada vez estamos peor, cada vez más persianas bajadas», señaló a Efe Ana, dueña de una pastelería y autónoma desde hace 22 años. «No da para vivir, la gente no puede ni venir a manifestarse, estamos asfixiados», lamenta. La misma visión comparte Antonio, dueño de varios negocios y que reclama más apoyo para un colectivo «clave» en el tejido productivo de España. «No tenemos derecho a nada», añade Antonio. La organización señala en un comunicado que se trata de un movimiento «independiente, sin vinculación partidista y sustentado en el derecho constitucional de reunión y manifestación». La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N es un movimiento ciudadano, horizontal e independiente, formado por autónomos y autónomas de todo el territorio español. La plataforma surge para dar voz colectiva a un problema estructural. Nacemos desde abajo, desde el malestar compartido y la necesidad urgente de cambio real en nuestras condiciones laborales. Nos unimos porque compartimos los mismos problemas diarios: cargas económicas cada vez mayores, falta de apoyo real y una sensación general de abandono institucional.

En la protesta, pidieron el cese de la asfixia que les causan las políticas socialistas y la persecución fiscal