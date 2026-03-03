La realidad desnuda las coartadas del alcalde de León tres años después del Catargate

Publicado por Älvaro Caballero León Creado: Actualizado:

Tres años después, no hay nada. Ni los «proyectos futuros» para los que se pusieron los «cimientos», ni las «iniciativas» que se intentaban «atraer» y para las que se habían dado «pasos importantes», ni «misión política, comercial y académica», ni siquiera el campo de fútbol de césped artificial en San Esteban que se había conseguido con el viaje. Entonces, el alcalde de León, José Antonio Diez, se escudó en que «los resultados finales de la invitación y el viaje a Catar» se desconocían «en su total magnitud» porque era «demasiado pronto para valorarlos». Pero, cuando se cumple el tercer aniversario del Pleno en el que el resto de los grupos reprobaron al regidor socialista, la coartada queda vacía de resultados con los que amparar las vacaciones gratis junto a su mujer que le pagó Aspire, el fondo catarí dueño de la Cultural, en coincidencia con la celebración del Mundial de fútbol.

La realidad matiza el discurso con el que Diez se mostró «muy satisfecho del trabajo realizado, muy orgulloso de haber llevado el nombre de León a Catar en un momento en que este país era un espejo internacional». «Esa es una de las razones por las que fui invitado en esas fechas, que no fue, aunque ustedes se empeñen en repetirlo para que viera un partido de fútbol, porque sinceramente, he visto muchos, sino para que comprobara el poder de un país organizando eventos y recibiendo delegaciones. No olviden que durante esos días pasaron por Catar distintos mandatarios y representantes internacionales», se enrocó el alcalde del PSOE, que evitó participar en el debate plenario en el que podían contestarle el resto de portavoces políticos y se limitó a cerrar la sesión, cuando ya nadie podía replicarle.

En esa intervención, el 3 de marzo de 2023, el alcalde de León insistió en que «sacar conclusiones» y hacer «una valoración de lo conseguido y de los cimientos puestos para proyectos futuros» era «precipitado», pero porfió en que con su «estancia allí» se habían dado «importantes pasos». Como «logro» citó haber conseguido que «el gobierno de Catar, a través de la Fundación Aspire Zone, que es una fundación gubernamental, así como Aspire Academy, que es una parte de la Fundación Aspire Zone, financie un campo de fútbol de césped artificial en San Esteban». «Logré, durante mi estancia allí, que se produzca un compromiso firme para que la dotación inicialmente prevista para la instalación deportiva, que ya era de 350.000 euros, se incremente durante los próximos años, no durante el próximo año, durante los próximos años, en 100.000 euros, es un logro», apostilló, sin que a día de hoy, tres años más tarde, se haya materializado nada.

Pero los éxitos de su viaje gratis a Catar, que no anunció y escondió hasta que lo descubrió este periódico, no quedaban ahí. Diez abundó en que había conseguido que «Aspire Academy, pese a las críticas y los obstáculos que ha encontrado por parte de personas que, desde luego no luchan por León», siguiera «invirtiendo en un equipo de una ciudad, en un club, en el que han ingresado más de 12 millones de euros» y continuara «apostando por el deporte y por el fútbol en León». «Una fundación que ha conseguido mantener un club que es el orgullo de la ciudad y que aglutina a miles de aficionados en torno a un sentimiento y una identidad que yo, como alcalde y representante de los leoneses, comparto», se jactó

La lista engordó con los logros de «conseguir que representantes del gobierno de Catar reciban al alcalde de una ciudad española de 120.000 habitantes», que «la embajada de Catar invite al alcalde de León a los actos oficiales del día nacional del país» y que «un Estado como Catar reconozca a la ciudad de León y la traslade su apoyo mediante una invitación oficial». En esa enumeración no hizo referencia alguna a las críticas sobre las libertades de las mujeres, ni los derechos en el país, como cuestionaron las organizaciones de derechos humanos y partidos durante el Mundial.

Sin alusión alguna a esta realidad, Diez cogió carrerilla para apuntarse que «el agregado de la embajada, el número dos de la legación diplomática, no cualquiera, el número dos, y por cierto, no pudo recibir el embajador porque se encontraba en ese momento de vacaciones», se entrevistara «en Madrid con el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, el presidente del Círculo Empresarial Leonés, el presidente de la Cámara de Comercio y al rector de la Universidad de León». En esa cita, que se montó después del revuelo suscitado cuando este periódico destapó el viaje pagado gratis, se había logrado que «que el agregado de la Embajada» transmitiera «el apoyo diplomático para una misión política, comercial y académica en el país árabe». Pero esa misión no se ha realizado tampoco.

El alcalde no mencionó tampoco el hecho de que en el viaje, suopuestamente de trabajo, fuera invitado junto a su mujer. Lo excusó el portavoz del PSOE quien aludió a «normas protocolarias básicas» para justificar la presencia de su pareja en la invitación, en lugar de que fuera acompañado por concejales, como la anterior ocasión. «Detrás de su viaje lo único que ha habido es un obsequio en forma de viaje de placer y lujo a usted por ser alcalde de León, junto con su esposa», le atacaron los portavoces de PP, UPL y Cs.

A todos los retó Diez con su alegato final, en el que ironizó con que no les gustase que «trabaje por León». «Cuando alguien trabaja por León pone en evidencia a todos los que no lo hacen, pero quiero dejarles claro que yo viajaré a Valladolid, a Madrid, a Consejerías, a ministerios, a Washington, a Catar o a China o donde haga falta para conseguir proyectos, captar inversiones para León e intentar atraer iniciativas y personas a León. Y para dar conocer la importancia de León y sus posibilidades. Y no me van a parar ni con sus preguntas, ni con sus declaraciones y titulares, ni con sus dudas ni con sus reparos o su reprobación», se envalentonó. Tres años después, el discurso para defender su viaje gratis junto a su mujer pagado por Aspire queda desnudo.