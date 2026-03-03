Convocan 5 plazas para el centro supercomputación que encara el final de las obras de su nueva sede en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) ha convocado cinco plazas de técnico/a para su sede de León mediante contratación laboral, según publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el portal de empleo de la entidad y el plazo para presentar solicitudes se extenderá durante diez días hábiles desde su publicación en el boletín autonómico.

La convocatoria se produce en un momento clave para el centro, que avanza en la recta final de las obras de su nueva sede en la calle Concepción Arenal, junto al campus de Vegazana de la Universidad de León (ULe).

Este edificio, el segundo del complejo, supone una inversión de tres millones de euros por parte de la Junta y busca potenciar las capacidades de uno de los nodos de supercomputación más relevantes del país.

Durante una visita institucional realizada el pasado año, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital explicó que uno de los principales retos de la ampliación es la migración de los servicios del supercomputador Caléndula, un proceso "delicado" que se extenderá a lo largo de este año.

Esta infraestructura es una de las más potentes de España y se prevé que su capacidad de cálculo quede reforzada en la nueva sede.

La Junta asegura que, durante el mandato que ahora concluye, se han destinado 20 millones de euros a SCAYLE, una cifra que incluye la modernización y puesta a punto del nuevo edificio, cuyas obras avanzan aunque no han cumplido los plazos iniciales, que situaban su puesta en funcionamiento a finales del pasado año.

La ampliación física conllevará también un incremento de la plantilla, que según las previsiones alcanzará el centenar de investigadores cuando el edificio entre en funcionamiento.

Esta expansión pretende consolidar a SCAYLE como uno de los motores del ecosistema tecnológico leonés y como una referencia nacional en la prestación de servicios de computación de alto rendimiento, comunicaciones avanzadas y almacenamiento científico.

El nuevo edificio aspira a convertirse en un centro neurálgico del sector TIC leonés, generando más empleo cualificado y ampliando las prestaciones para proyectos de investigación y desarrollo tanto regionales como internacionales.

Pendientes de la urbanización exterior

Aunque la obra principal avanza a buen ritmo, el entorno inmediato del edificio aún presenta tareas pendientes: la calle de acceso sigue sin urbanizar completamente y continúa en tierra, por lo que será necesario acometer su integración con el entorno antes de la apertura definitiva.

La directora general de la Fundación, Hilde Pérez García, firma el anuncio publicado hoy en el BOCyL, en el que se formaliza el inicio del proceso de selección de personal.