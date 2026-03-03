El tiempo en León: nubes y temperaturas en ascenso

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León tendrá este martes una jornada marcada por los intervalos nubosos y unas temperaturas que se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero ascenso, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las máximas más altas se registrarán en Ponferrada, donde el termómetro alcanzará los 19 grados, mientras que las mínimas quedarán en 5 grados.

En León y Astorga las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados en la capital y entre 3 y 16 en el municipio maragato. En Villablino, la zona con valores más fríos, se esperan 2 grados de mínima y 17 de máxima.

El viento soplará durante toda la jornada de componente este, con intensidad floja o moderada, y no se esperan precipitaciones.

La AEMET prevé que esta estabilidad térmica se mantenga en los próximos días, aunque los cielos seguirán presentando nubosidad variable en buena parte de la provincia.