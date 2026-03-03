Los leoneses se lanzan a los surtidores: el combustible subió ayer tres veces

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agitación es constante entre los automovilistas. Algunos surtidores cambiaron ayer dos veces los precios de venta al público de los combustibles, más una tercera para recibir las primeras horas de este martes; así se explica la constancia en la entrada de algunas gasolineras leonesas a última hora de la tarde, en una afluencia que continúa durante esta mañana.

Los dígitos ya marcan cifras que no se veían desde hace meses, con el gasoil que asoma la el umbral de los 1,5 euros, en los distribuidores más caros, y lanzado por encima ampliamente sobre los 1,3 y camino de 1,4 euros litros en los emplazamiento de las cadenas low cost.

Las noticias que llegan desde la zona de conflicto bélico en el Golfo Pérsico y las previsiones de los mercados no parecen tranquilizar al consumidor; los mismos distribuidores ya han anunciado en algunos medios de comunicación que el precio del combustible raseará en poco tiempo lo dos euros litro. La actividad ante los surtidores de los conductores leoneses tiene una explicación de carácter previsor.