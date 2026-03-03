Protección Civil de León facilitará el 15M el acceso a los colegios electorales a personas con movilidad reducida

Detalle de una urna el el colegio electoral ubicado en el Colegio Inés de Suárez de Plasencia, este domingo.EDUARDO PALOMO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de León, con motivo de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo, pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio de traslado a los diferentes colegios electorales dirigido a aquellas personas con movilidad reducida o que por cualquier otro motivo necesiten de sus servicios, para acompañarles y facilitarles el ejercer su derecho al voto.

Este servicio solo se prestará en horario de mañana, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas del día 15 de marzo.

Para solicitar este servicio, las personas interesadas, pueden ponerse en contacto con la Agrupación de Protección Civil de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas en los teléfonos 987 259 511 y 675 263 426.