Protección Civil de León facilitará el 15M el acceso a los colegios electorales a personas con movilidad reducida

Para solicitar este servicio, los interesados pueden llamar de lunes a viernes a los teléfonos 987 259 511 y 675 263 426

Detalle de una urna el el colegio electoral ubicado en el Colegio Inés de Suárez de Plasencia, este domingo.

EDUARDO PALOMO

Redacción
León

La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de León, con motivo de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo, pondrá a disposición de los ciudadanos un servicio de traslado a los diferentes colegios electorales dirigido a aquellas personas con movilidad reducida o que por cualquier otro motivo necesiten de sus servicios, para acompañarles y facilitarles el ejercer su derecho al voto.

Este servicio solo se prestará en horario de mañana, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas del día 15 de marzo.

Para solicitar este servicio, las personas interesadas, pueden ponerse en contacto con la Agrupación de Protección Civil de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas en los teléfonos 987 259 511 y 675 263 426.

