Perfil del peregrino en León: mayores de 60 y cada vez duermen en menos albergues

Mas de 55.000 peregrinos pernoctaron al menos una noche en la provincia de León en 2025 mientras hacían el Camino de Santiago; los más numerosos, los mayores de sesenta años que eligen hacer la ruta sin la estacionalidad propia del pasado y para la que cada vez escogen menos el albergue como lugar de alojamiento.

La pandemia ha cambiado la forma de pernoctar: ya no se eligen las habitaciones compartidas con muchas personas y han crecido los Airbnb y los hoteles, lo que ha obligado a los albergues a apostar por la individualización de sus instalaciones, según ha descrito en la rueda de prensa de presentación del balance del año 2025 el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 'Pulchra Leonina', Anselmo Reguera.

Reguera ha lamentado que las cifras de peregrinos anteriores a la pandemia aún no se han recuperado pero la curva es ascendente, con 55.000 caminantes que pasaron por León, 40.000 de los cuales pernoctaron en albergues, cada uno de ellos gastó 60 euros diarios y pasó 10 días en esa provincia.

En el número de peregrinos por tramos de edad destaca el grupo de 60 a 64 años, con 4.709 peregrinos, un 12 por ciento del total.

Le sigue el grupo de 65 a 69 años con 4.570 peregrinos en 2025 y en tercer lugar los de edades comprendidas entre 25 y 29 años, con 3.867.

En el balance que ha presentado la asociación este martes también destacan los 2.308 peregrinos de entre 70 y 74 años y los 1.063 de entre 75 y 99 años que son un tres por ciento del total de caminantes con 221 peregrinos octogenarios y 6 nonagenarios.

La peregrina de mayor edad que atravesó la provincia de León en 2025 fue una mujer italiana de 95 años que iba a pie, mientras que entre los que hacen el Camino en bicicleta ocupa el primer puesto un ciclista alemán de 85 años.

Por países, la mayor parte de los peregrinos eran españoles, seguidos por los procedentes de Italia, Francia y Corea del Sur, que le ha quitado el cuarto puesto a Alemania, ahora en quinto lugar.

En cuanto a la estacionalidad que marcaba hace años el paso de los peregrinos por la ruta, esta se ha minimizado al encontrar peregrinos todos el año y, concretamente en 2025 se ha dado la particularidad de que en otoño, fecha tradicional de alta afluencia, los peregrinos bajaron debido a los incendios que asolaron la provincia a finales del verano.

De hecho muchos de los albergues destinaron sus estancias al personal de extinción, por lo que también bajó el registro de peregrinos en estos alojamientos, ha indicado Reguera.

La presentación de los datos relativos al 2025 se ha hecho en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, y su presidente, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado la apuesta que la institución hace por la ruta jacobea en la provincia con más kilómetros dentro del Camino de Santiago Francés.

En concreto la Diputación de León ha aportado 282.000 euros para la Ruta Jacobea en 2026, 12.000 euros para mantenimiento, 6.000 para equipamientos y el resto para personal, ha afirmado el presidente de la institución.

"Hay que tener presente el valor que el Camino de Santiago tiene como recurso y como generador de riqueza en nuestro territorio", ha señalado.