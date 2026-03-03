El tren a Valencia se para en la Robla y obliga transbordar en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nueva jornada de complicaciones en la red ferroviaria española. Este martes el tren de larga distancia con trayecto Gijón Sanz Crespo - Valencia Joaquín Sorolla se encuentra detenido en las inmediaciones del Puerto de Pajares tras registrar una avería técnica que ha obligado a la movilización de un tren de auxilio desde la capital leonesa.

La incidencia comenzó a las 12:30, cuando la unidad detectó un primer fallo de tracción entre Campomanes AV y la Bifurcación Pajares, acumulando un retraso inicial de casi 20 minutos. A pesar de que se intentó reanudar la marcha, el fallo técnico volvió a reproducirse, por lo que el tren quedó inmovilizado. Ante la imposibilidad de continuar el trayecto, una unidad de auxilio salió desde la estación de León para rescatar el convoy afectado y los pasajeros deberán realizar un transbordo en la capital para proseguir su camino hacia Valencia.