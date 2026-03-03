El tren a Valencia se para en la Robla y obliga transbordar en León
Una incidencia técnica inmoviliza el convoy en las inmediaciones del Puerto de Pajares
Nueva jornada de complicaciones en la red ferroviaria española. Este martes el tren de larga distancia con trayecto Gijón Sanz Crespo - Valencia Joaquín Sorolla se encuentra detenido en las inmediaciones del Puerto de Pajares tras registrar una avería técnica que ha obligado a la movilización de un tren de auxilio desde la capital leonesa.
La incidencia comenzó a las 12:30, cuando la unidad detectó un primer fallo de tracción entre Campomanes AV y la Bifurcación Pajares, acumulando un retraso inicial de casi 20 minutos. A pesar de que se intentó reanudar la marcha, el fallo técnico volvió a reproducirse, por lo que el tren quedó inmovilizado. Ante la imposibilidad de continuar el trayecto, una unidad de auxilio salió desde la estación de León para rescatar el convoy afectado y los pasajeros deberán realizar un transbordo en la capital para proseguir su camino hacia Valencia.