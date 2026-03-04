La Guardia Civil blinda los incentivos al rendimiento ante la nueva norma de incapacidad temporal

El Pleno Extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, celebrado el 2 de marzo de 2026 a petición unánime de las asociaciones profesionales representativas, ha logrado avances significativos en la regulación de los incentivos al rendimiento tras la entrada en vigor del Real Decreto 67/2026.

Este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de febrero de 2026 y efectivo desde el 26 del mismo mes, introduce una gestión integral de la incapacidad temporal en el Cuerpo. Entre sus principales novedades figura la eliminación de la figura tradicional de los "días de indispuesto" —hasta ahora permitidos sin necesidad de baja médica formal en casos leves—, que pasan a integrarse como procesos de incapacidad temporal desde el primer día de ausencia por motivos de salud.

La desaparición de estos días generó preocupación entre los agentes, ya que podía implicar una merma en las retribuciones ligadas a los incentivos al rendimiento —complementos que premian la dedicación, actividad y especial rendimiento en el servicio—.

Las asociaciones profesionales (entre las que destacan AUGC, AEGC, JUCIL e Independientes de la Guardia Civil, entre otras) reaccionaron con rapidez y, en un frente común sin precedentes, solicitaron y obtuvieron la convocatoria de este pleno extraordinario para abordar la adaptación de la normativa de incentivos y evitar pérdidas económicas.

Según los comunicados oficiales difundidos por las asociaciones en sus perfiles el mismo 2 de marzo de 2026, el mando de personal expuso durante la reunión que la nueva regulación de incentivos al rendimiento no contemplará ningún tipo de pérdida retributiva en el paso de los antiguos días de indisposición a los procesos de incapacidad temporal.

Las condiciones económicas se mantendrán equivalentes a las existentes hasta ahora para estas ausencias breves por motivos de salud, preservando así la esencia práctica de los "indispuestos" pese a su desaparición formal.

Las asociaciones calificaron este resultado como un éxito directo de la "unidad de acción" ejercida conjuntamente, que ha permitido ejercer una presión efectiva sobre la dirección general.

No obstante, señalaron aspectos pendientes de concreción: la forma y el plazo para la devolución de cualquier detracción retributiva que se haya podido aplicar durante la transición normativa. Las organizaciones profesionales estiman que estas devoluciones deberían realizarse en las mismas condiciones actuales y en el menor tiempo posible, y anunciaron que continuarán vigilantes hasta que todo quede regulado por escrito de forma clara y definitiva.

Este pleno extraordinario refleja la capacidad de diálogo y negociación alcanzada en el seno del Consejo de la Guardia Civil, órgano paritario donde las asociaciones representan los intereses del personal del Cuerpo. Las organizaciones profesionales han reiterado su compromiso de seguir informando puntualmente a los agentes sobre cualquier avance o concreción posterior.La Guardia Civil, como institución de seguridad pública, continúa adaptando su marco normativo a las exigencias de modernización sanitaria y administrativa, al tiempo que preserva —gracias a esta mediación conjunta— las condiciones laborales de quienes garantizan la seguridad ciudadana.