Un choque entre tres coches en León deja una mujer herida en Mariano Andrés

Una mujer de 52 años ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico en León.

A las 9:43 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la Avda. de Mariano Andrés, a la altura de la Iglesia de las Ventas, en León capital.

Se trata de una colisión entre tres turismos. Se ha trasladado aviso a Policía Nacional y Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a una mujer de 52 años con dolor de cuello.