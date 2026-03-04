Un choque entre tres coches en León deja una mujer herida en Mariano Andrés
Es una conductora de 52 años que ha sido atendida por una ambulancia
Una mujer de 52 años ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico en León.
A las 9:43 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en la Avda. de Mariano Andrés, a la altura de la Iglesia de las Ventas, en León capital.
Se trata de una colisión entre tres turismos. Se ha trasladado aviso a Policía Nacional y Local y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a una mujer de 52 años con dolor de cuello.