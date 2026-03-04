La ONCE Baja Visión y Sandoz acercan la prevención ocular al Hospital de León con una Unidad Móvil pionera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación ONCE Baja Visión (FOBV) y Sandoz llevaron al Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) la Unidad Móvil de salud visual, eje central de la campaña itinerante ‘Tu mirada nos importa, cuídala’, una iniciativa que impulsa la prevención, la detección precoz y la concienciación sobre la baja visión desde un enfoque sanitario y social.

Instalada en el entorno del centro hospitalario, la unidad ha recibido durante toda la jornada, en horario de mañana y tarde, a profesionales, pacientes y visitantes interesados en conocer de forma cercana la importancia de cuidar la salud visual y detectar a tiempo posibles patologías oculares.

La propuesta se articula en un recorrido experiencial y educativo que integra información clínica, orientación social y tecnología aplicada, y permite a las personas asistentes acceder a valoraciones orientativas y contenidos divulgativos en coordinación con el ámbito hospitalario.

Uno de los elementos más destacados ha sido la experiencia inmersiva de realidad mixta, que recrea distintas patologías oculares para mostrar cómo la pérdida de visión puede afectar a actividades cotidianas, fomentando la empatía social y una mirada más consciente hacia las personas con baja visión.

A través de esta vivencia, la campaña contribuye a visibilizar la realidad de las más de 400.000 personas que en España conviven con baja visión, muchas de las cuales no acceden a recursos especializados por falta de información o por un diagnóstico temprano.

El Dr. Manuel Franco Benito, jefe del Servicio de Oftalmología del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), señaló que: “La alta prevalencia de enfermedades oculares como la degeneración macular, el glaucoma y la retinopatía diabética entre otras, unida a la mayor esperanza de vida de la población y las mayores demandas visuales en la vida diaria hacen que sea primordial detectar cuanto antes los problemas que afectan a la visión”.

La Fundación ONCE Baja Visión contó con un espacio específico dentro de la unidad para ofrecer asesoramiento especializado, información sobre ayudas ópticas y tecnológicas y orientación sobre recursos que favorecen la autonomía personal y la participación social de las personas con baja visión, reforzando así el carácter social y educativo de la campaña.