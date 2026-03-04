La Junta avala recategorizar un sector junto a la antigua trinchera de Feve en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha emitido un informe ambiental estratégico favorable para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León que permitirá cambiar la clasificación del sector SUNC‑07‑01, situado junto al antiguo trazado ferroviario de Feve, de suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado.

La decisión, recogida en la Orden MAV/190/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León, concluye que la modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no requiere someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

El Ayuntamiento de León solicitó esta revisión al considerar que las condiciones urbanísticas fijadas en 2004, cuando se aprobó el vigente PGOU, habían quedado desactualizadas. En aquel momento, el área se clasificó como suelo urbano no consolidado por necesitar actuaciones de reforma interior y procesos de reparcelación que no llegaron a ejecutarse. Sin embargo, el entorno ha experimentado transformaciones profundas en las dos últimas décadas, especialmente tras la integración urbana de la antigua línea de Feve.

Esta infraestructura, antes deprimida y en forma de trinchera, ha sido sustituida por una plataforma tranviaria en superficie que ha permitido nivelar la rasante, urbanizar completamente la calle resultante y mejorar la conectividad transversal del corredor ferroviario. La nueva configuración viaria ha dejado obsoletos elementos previstos en el PGOU, como una glorieta a distinto nivel, lo que obliga a revisar la ordenación.

La Junta señala que, con las parcelas abriendo a calles urbanizadas tanto por su frente como por su parte posterior y disponiendo de todos los servicios, el ámbito ha adquirido objetivamente la condición de suelo urbano consolidado según la legislación urbanística. Su morfología, compuesta por una manzana de escaso fondo y parcelas alineadas a lo largo de un único frente, facilita además que los remates de urbanización pendientes se puedan ejecutar mediante actuaciones aisladas, sin necesidad de sistemas de gestión integrada.

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada incorporó consultas a organismos sectoriales. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) descartó cualquier afección al dominio público hidráulico y confirmó que el área no se encuentra en zonas inundables ni implica un incremento de consumo de agua o de vertidos.

Patrimonio Cultural informó favorablemente sin imponer condiciones adicionales, mientras que el Servicio Territorial de Medio Ambiente estableció que la actuación no afecta a Red Natura 2000, especies protegidas, zonas húmedas, montes catalogados ni vías pecuarias. Protección Civil recordó los riesgos generales del municipio, aunque sin advertencias específicas para el sector.

ADIF también emitió informe, en el que recuerda que el ámbito colinda con la línea de ancho métrico León‑Matallana, perteneciente a la Red Ferroviaria de Interés General, por lo que deben respetarse las servidumbres, distancias y limitaciones establecidas en la legislación ferroviaria. Además, exige que cualquier proyecto edificatorio incorpore un estudio específico sobre el impacto del ruido y las vibraciones del ferrocarril.

Tras analizar todos los informes y los criterios establecidos en la Ley de Evaluación Ambiental, la Junta concluye que los posibles efectos de la modificación son limitados, no afectan a espacios de especial protección y no presentan una probabilidad relevante de generar impactos significativos, ni acumulativos ni irreversibles.

Por ello, determina que la recategorización es ambientalmente viable y que basta con la tramitación simplificada. La Orden, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez‑Quiñones, será notificada a los interesados y publicada oficialmente, sin que el informe ambiental estratégico pueda ser objeto de recurso directo.