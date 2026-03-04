León en aviso amarillo por nieve este jueves con acumulación de hasta cinco centímetros

09/03/2024 León y Zamora, en aviso amarillo por nieve este jueves con acumulación de hasta cinco centímetros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para las provincias de León y Zamora donde se esperan nevadas con un espesor de hasta cinco centímetros. ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD DIPUTACIÓN DE ZAMORAEuropa Press

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para las provincias de León y Zamora donde se esperan nevadas con un espesor de hasta cinco centímetros.

Según informa la web, consultada por Europa Press, las precipitaciones en forma de nieve se esperan entre las 21.00 y las 23.59 horas en cotas por encima de los 1.300 metros tanto de la Coordillera Cantábrica, en su vertiente leonesa, como en la zona de Sanabria.

En cotas superiores los acumulados podrían ser "muy superiores" y el aviso seguirá activo durante el viernes.