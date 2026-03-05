Los sanitarios de León denunciaron siete agresiones ante la Policía Nacional en 2025

Las agresiones a sanitarios se han convertido en una lamentable tónica con estadística propia, donde León sigue destacando. De hecho, acaparó 7 de las 28 denuncias registradas el pasado año en la comunidad y se situó en segundo lugar solo tras Burgos, donde se produjeron nueve denuncias por agresiones a profesionales sanitarios.

Castilla y León acapara el 5,4% del total de las 513 presentadas en el conjunto del país, donde se vivió un incremento del 26,3% con respecto al año anterior y se observa un aumento de los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas.

León dobla en altercados en los centros de salud y los hospitales a Zamora, que contabilizó cuatro denuncias y a Salamanca, donde se tramitaron tres, mientras triplica las que se produjeron en Segovia y Soria, dos en ambos casos. Curiosamente, Valladolid sólo protagonizó una, y en Ávila y Palencia los sanitarios no se vieron involucrados en agresiones de pacientes o familiares.

Estos datos fueron dados a conocer ayer por la Policía Nacional, que presentó el balance de las agresiones a profesionales sanitarios durante 2025, en el que se llevaron a cabo más de 11.000 intervenciones policiales. Concretamente se realizaron más de 3.500 en centros sanitarios y 8.000 en asistencias domiciliarias y se practicaron 138 detenciones por agresiones a profesionales en el ámbito sanitario del país.

El incremento de denuncias es el resultado de una mayor concienciación por parte del colectivo sanitario de la importancia de la denuncia y de asumir una actitud de «tolerancia cero» ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus acompañantes. Los tipos delictivos más frecuentes en el ámbito sanitario fueron los atentados a funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, llevadas a cabo mediante intimidación, violencia física y psíquica.