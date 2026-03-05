El fiscal leonés Diego Villafañe llevará las causas mediáticas en el Supremo

El fiscal leonés Diego Villafañe se hará cargo de las causas más mediáticas del Tribunal Supremo y de los asuntos más relevantes del Ministerio Fiscal en el Alto Tribunal, al albur de los últimos movimientos diseñados por la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha colocado en la cúpula de su equipo a las personas de confianza del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, para cuyo relevo llegó a sonar Villafañe.

Villafañe fue una persona de máxima confianza de los dos últimos responsables de la Fiscalía General, Dolores Delgado y García Ortiz. La ex fiscal general le ascendió en 2020 a teniente fiscal de la Secretaría Técnica. El hasta ahora «número 3 de la Fiscalía llegó a estar imputado en la causa abierta en el Tribunal Supremo en la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El Alto Tribunal le archivó la causa en febrero de 2025 al considerar que no había indicios suficientes como mantenerle investigado.

Ingresó en la carrera fiscal en 2007 y fue destinado a la Adscripción Territorial de Gavà, en la Fiscalía Provincial de Barcelona. En 2010 ejerció en la Fiscalía Provincial de León y en 2012 regresó a Cataluña, donde fue destinado a la Sección Territorial de Badalona, de la que fue su decano, y a la de L´Hospitalet de Llobregat. Entre 2018 y 2020 ejerció en la Fiscalía Provincial de Barcelona.

DOCTRINA

Fue vocal electivo del Consejo Fiscal entre 2018 y 2020. Desde 2020 ocupa el cargo de Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica donde ha sido responsable de la doctrina emanada de la Fiscalía General del Estado en los últimos seis años.

Peramato ha destacado su extraordinario currículum, proactividad, rigor técnico y su conocimiento jurídico, así como su visión multidisciplinar y capacidad de trabajo.

La fiscal general Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de los respectivos Planes de Actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía.