El MeL abre al público la exposición “León artesano. Una Semana Santa en miniatura”

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 5 de abril

Las piezas pertenecen a la colección del artesano leonés José María da Silva Paniagua

La exposición tendrá fines benéficos y la recaudación se destinará a ‘Calor y Café’ de San Vicente de Paul

Las maquetas están inspiradas en algunos de los Pasos más representativos de la Semana Santa leonesa

Da Silva Paniagua ha invertido un año de trabajo de media en cada una de las maquetas, que están policromadas en pan de oro y plata, con candelerías, palios, mantos en terciopelo bordados en oro y minuciosa decoración floral

El Museo de la Emigración Leonesa abre hoy al público su nueva exposición temporal “León artesano. Una Semana Santa en miniatura”, que permanecerá abierta hasta el 5 de abril.

Se trata de una selección de 18 maquetas inspiradas en Pasos emblemáticos de la Semana Santa leonesa. La colección es obra del artesano leonés José María da Silva Paniagua, un apasionado de la Semana Santa de León y que desde 2011 elabora estos conjuntos de forma artesanal.

Como ya es tradicional en el MeL, la exposición tendrá fines benéficos. En esta ocasión, la recaudación de la muestra irá a parar a manos de ‘Calor y Café’ de San Vicente de Paul.

La presentación de la nueva exposición ha corrido a cargo esta mañana de la directora del MeL y de la Fundación CEPA González Díez, Nuria Alonso Mateos, y del artesano leonés propietario de la colección, José María da Silva Paniagua.

Nuria Alonso expresó su deseo de “emocionar” a los leoneses con este recorrido en miniatura por uno de sus patromonios más queridos: su Semana Santa. También hizo una invitación expresa a los visitantes foráneos para que disfruten de la exposición y conozcan una parte de nuestra historia.

Por su parte, Da Silva Paniagua explicó que es la primera vez que reúne la mayor parte de su colección para que el público pueda disfrutar de ella. “Con este conjunto artesanal he querido rendir mi particular homenaje a la Pasión de nuestra tierra y a todas las cofradías que con tanto esfuerzo hacen posible que León viva con tanta intensidad estos días que ya se acercan”, señaló el artesano leonés, quien aseguró que el interior del MeL “es un espacio maravilloso, lleno de arte y de historia, un escenario ideal para que un artesano pueda mostrar al público sus piezas”.

Da Silva Paniagua empezó a elaborar esta colección como un entretenimiento “que al final se ha convertido en una pequeña parte de mi vida”.

En total, el público podrá disfrutar de 18 Pasos, la mayoría de ellos inspirados en conjuntos emblemáticos de la Semana Santa leonesa que nuestras Cofradías sacan en procesión cada año.

De hecho, se podrá disfrutar de Pasos inspirados en la Soledad de Angustias, el Nazareno del Dulce Nombre, el Cristo de los Balderas de las Siete Palabras, la Morenica o Virgen del Mercado, las Tres Marías de Jesús Divino Obrero, María del Dulce Nombre, Nuestra Madre de la Paz de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, la Virgen de la Divina Gracia de la Cofradía de Jesús de la Rendención, la Soledad de Minerva y Vera Cruz…

En la sala de exposiciones, los visitantes encontrarán información de cada conjunto. En qué paso está inspirado, en qué año se realizó, algunos de los materiales empleados y el tiempo dedicado a cada conjunto.

El artesano explicó que muchos de los tronos están fabricados en madera policromada en pan de oro o pan de plata, buena parte de las figuras están realizadas en resina y vestidas con terciopelos bordados en hilo de oro, igual que los palios. Se han reproducido las candelerías que alumbran los pasos, también los detalles que llevan las Vírgenes, como joyas o rosarios… Las maquetas también son espléndidas en decoración floral, que suele ser un elemento también muy relevante en nuestra Semana Santa. Al tratarse de un trabajo tan minucioso, cada Paso requiere una media de un año de trabajo.

“Para mi es un orgullo compartir con el público esta colección y que sirva además para seguir ensalzando el trabajo de todas las Cofradías, que tienen auténticas joyas entre sus conjuntos escultóricos y sus Pasos”, recordó Da Silva.

Los horarios de la exposición, que también se podrán consultar en la web del Museo, son:

• Para visitar exclusivamente la exposición temporal: por las mañanas, de 10.30 a 13.00 horas (pases cada media hora). Por las tardes, a las 16.30; 17.00; y 18.30 horas. Precio: 3€.

• Para hacer una visita guiada completa (Museo, Casona y exposición): a las 13.00; 17.00; y 18.30 horas. Precio 8€.