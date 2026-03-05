Adiós a 'La Mafia' en León: la justicia obliga al restaurante de la capital a cambiar de nombre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El panorama hostelero de León está a punto de vivir un cambio de identidad forzoso. Según informa El Mundo, la cadena de restauración 'La Mafia se sienta a la mesa', que cuenta con un popular establecimiento en el centro de la capital leonesa, se verá obligada a eliminar su nombre actual. Esta decisión llega después de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) haya estimado la petición de nulidad presentada por el Gobierno de Italia.

El conflicto, que se ha prolongado durante años, reside en la consideración de que el nombre de la franquicia es "contrario al orden público y las buenas costumbres". Las autoridades italianas, apoyadas por su embajada, defienden que el distintivo resulta ofensivo y banaliza una organización criminal cuyas actividades se oponen a los principios éticos de la Unión Europea. Pese a que la marca nació en el año 2000 inspirada en un libro de recetas, la presión diplomática ha logrado finalmente que España revoque el registro de un nombre que Italia considera una afrenta.

El futuro del establecimiento en León

Para los clientes habituales del local en León, la experiencia gastronómica no debería cambiar, pero sí su fachada. La compañía matriz ya ha confirmado que lleva más de un año trabajando con consultoras estratégicas para definir una nueva identidad de marca. Aunque la cadena defiende que su nombre no tiene connotaciones negativas y que ha sido renovado legalmente durante décadas, la resolución de febrero no deja margen de maniobra, obligándoles a buscar un nuevo nombre que refuerce su posicionamiento a largo plazo.

Desde la dirección de la cadena se valora interponer un recurso de alzada, alegando que "una palabra no cambia 25 años de historia". Sin embargo, el proceso de cambio ya es una realidad latente para los cerca de 100 restaurantes del grupo. En León, este restaurante —referente de la cocina italo-mediterránea— deberá adaptarse a esta nueva etapa legal para seguir operando bajo una denominación que no entre en conflicto con la sensibilidad internacional ni el orden público.