El parcheo a discreción del asfaltado atasca el tráfico de León

Los atascos en Juan de Badajoz se sucedieron también durante la tarde.Virginia Morán

La aplicación de los cuidados paliativos al asfaltado de la ciudad ha cambiado el peligro de reventar una rueda y romper un amortiguador por el riesgo de empantanarse en un atasco. No hay término medio, como critican los conductores que este jueves se vieron atrapados por la sucesión de conos que restringían un carril, los cortes intermitentes y las vallas que impedían acceder a las calles afectadas, mientras los operarios se afanaban en aplicar el método de las colchas de patchwork al viario de la ciudad castigado por la sucesión de lluvias impenitentes, heladas y falta de mantenimiento ordinario.

El operativo a discreción se cebó con tres ejes básicos de la circulación: Padre Isla, donde después de dos días de cortes en el primer tramo el parcheo pasó al entorno de la estación de Feve; Álvaro López Núñez, desde la subida de Eras hasta la rotonda de la antigua Cruz Roja; y Gutiérrez Mellado, con el consiguiente problema para el tráfico de entrada hacia el Área 17 y Pinilla. Como consecuencia de la suma de puntos calientes, alrededor de las 14.000 horas, en horario de salida del trabajo y los centros escolares, hubo quien empezó a transitar en caravana desde la salida de Espacio León hasta que cruzó el centro, previo paso por la plaza del Espolón, tras dejarse casi una hora de tiempo en lo que otro día apenas le lleva 15 minutos. La penitencia se atenuó apenas por la intervención de los agentes de la Policía Local. Los funcionarios ayudaron a que fluyera dentro de lo posible el tráfico sobre todo en las dos trampas de Gutiérrez Mellado. El parcheo en las dos rotondas, limitadas por el escaso radio de giro que ya las congestiona de por sí, hizo que atollaran los vehículos que bajaban de Eras con los que escapaban del centro comercial, los provenientes de Pinilla y los que transitaban por el paseo de la Condesa Sagasta y la avenida Peregrinos.

La paciencia tuvo que asistir también a los conductores que optaron por salir de Eras en dirección al Espolón. Antes, tuvieron que salvar el escollo de la limitación del carril derecho en el tramo entre Padre Isla y la rotondas por las que se desenvuelve la circulación hacia la carretera de Asturias y Mariano Andrés. Ahí, donde se arraciman hasta cuatro centros educativos en un radio pequeño de influencia, el timbre de salida determinó colas impenitentes desde la glorieta del edificio Europa.

El tercer entorno condicionado por las obras pilló prevenidos a los automovilistas en Padre Isla. Después de los cortes de principios de semana, que remendaron de nuevo viejos socavones, como la herida que dejó el proyecto del tranvía en el carril derecho junto a Santo Domingo o el socavón del cruce con la calle La Torre, los trabajos sirvieron para paliar el estado tortuoso del asfaltado junto a la estación de Matallana. De propina, se aprovechó para cortar durante unas horas la subida por Federico Echevarría, donde los camiones habían horadado una sima junto a la acera en la salida hacia Álvaro López Núñez y, no lejos de ahí, en Juan de Badajoz, el corte por otro parche repercutió en la fluidez de toda la zona.

El parte anuncia este viernes nuevos daños, aunque más limitados. Salvo nueva actuación a discreción, la jornada se limitará a rematar pequeñas calles y avanzar por Policarpo Mingote, la calle que va desde el alto de la carretera de Asturias hacia el barrio de La Inmaculada.