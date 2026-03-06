Las mujeres de 30 a 44 años llevan la sobrecarga de los cuidados en León

La imagen de hombres que tiran del carrito del bebé es cada vez más frecuente en la calle. El permiso de paternidad igualitario es uno de los hitos de las últimas décadas. ¿Camina la igualdad al mismo ritmo? Los datos dicen que no. Una encuesta en el municipio de León señala que son las mujeres de entre 30 y 44 años las que en mayor porcentaje dedican tiempo diario a realizar distintas tareas domésticas, especialmente en lo que respecta a cuidar a personas a cargo.

La corresponsabilidad está aún lejos de ser una realidad de acuerdo a este estudio que encargó el Ayuntamiento de León para el VI Plan de Igualdad de Oportunidades. La respuesta mayoritaria de las mujeres encuestadas es que ellas son quienes más tiempo dedican a cada una de las tareas domésticas, con la excepción de «llevar a personas a cargo a algún lugar» para la que un 57,8% afirma que otra persona dedica más tiempo.

Las cifras son reveladoras: el 82,45% de las personas que afirman encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas son mujeres, y hasta un 73,51% de las personas que reconocen no participar habitualmente en las tareas domésticas son hombres.

El reparto de tareas y la corresponsabilidad son clave en el avance laboral de las mujeres. Y también es esencial la disponibilidad de servicios públicos de apoyo, especialmente en los hogares monomarentales, es esencial.

«De 0 a 3 años no hay servicios de conciliación en ningún sitio, son guarderías privadas donde además tienes que pagar», se queja una de las mujeres encuestadas, cabeza de familia monomarental.

Castilla y León dispone de un bono Concilia —la última convocatoria fue para el curso 2024-2025— que llegó a más de 12.000 familias con criaturas de 0 a 3 años con ayudas de 750 euros por cada niño o niño.

Un 30,6% de mujeres leonesas reconoce tener algún grado de dificultad a la hora de conciliar o no ser capaces de conciliar su vida personal y laboral oprofesional. Un 68,1% de las mujeres afirma «conciliar con bastante facilidad o con cierta facilidad». Los motivos son que no tienen responsabilidades de cuidados, una buena corresponsabilidad y una red de apoyo o flexibilidad laboral y una mayor estructura de servicios públicos.

Pero hay una cara B de la conciliación en la sombra. Un 25,6% de las mujeres que se encuentran trabajando en la actualidad tienen un trabajo a jornada parcial, en la mayor parte de los casos (42%) debido a que cuidan personas a cargo.

Los roles de género pesan como una losa y los avances legislativos no han logrado socavar muchas mentalidades.

«Las mujeres padecemos de una socialización que nos conduce a ser agradables, a ser buenas, a cuidar no solamente a los hijos que puedas tener o a los sobrinos, a los padres, a todo el mundo. No hay ninguna madurez en la autonomía y la independencia emocional, eso ha sido y sigue siendo el opio de las mujeres», asegura otra de las encuestadas.

Los cuidados pueden ser un freno a la carrera profesional. Un dato relevante a este respecto es quiénes dejan el trabajo en caso de solicitar una excedencias por cuidados de personas a cargo. Entre enero y diciembre de 2025, en Castilla y León, el número de excedencias por cuidado de hijos u otros familiares fue de 2.857 excedencias (2.452 mujeres y 405 hombres).

En la provincia de León, solicitaron excedencia por cuidados familiares un total de 488 personas, de las cuales 437 fueron mujeres y 51 hombres, frente a 404 mujeres y 65 hombres en 2024, según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. Por tanto, el porcentaje de excedencias ha aumentado un 8,17% en mujeres y ha disminuido el 21,54% en el sexo masculino.

La igualdad no es un asunto de andar por casa o de parejas que reparten o no reparten responsabilidades. Como señala la socióloga y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, la leonesa Capitolona Díaz, la desigualdad es un factor a tener muy en cuenta en el proceso de despoblación que vive León. «Antes, las mujeres sostenían la vida quedándose. Ahora, muchas sostienen su proyecto marchándose», apunta.

En el medio rural, la igualdad de género es más perentoria para evitar el vacío total. «Cuando faltan escuelas, transporte, empleo cualificado, servicios públicos suficientes y redes de apoyo, la decisión de irse deja de ser excepcional y se convierte en razonable. Y cuando son ellas quienes se van en mayor medida, el impacto demográfico y social se acelera», insiste la experta.

La desigualdad a nivel familiar y laboral se traduce en discriminación salarial. Comisiones Obreras señala que en la provincia de León las mujeres cobran de media 4.619 euros menos que los hombres en un año. «El salario medio de los hombres es de 24.635 euros y el salario medio de las mujeres es de 20.016 euros», apunta la organización que dirige Elena Blasco. La brecha salarial es superior al 18% en todos los ámbitos». El número de mujeres en paro es un 17% mayor que en hombres.

Uno de los factores que condiciona la brecha salarial es la sobrerrepresentación de las mujeres en las profesiones relacionadas con «los cuidados como la educación, la salud o los servicios sociales, mientras que los hombres predominan en sectores como la tecnología, la ingeniería o la construcción», apunta el informe sindical.

Los trabajos del ámbito de los cuidados son, por lo general, los peor pagados. «En la provincia de León, en dos de los tres sectores con salarios más altos (más de 30.000 euros anuales) los hombres representan más del 60% del total», añade.

La segregación vertical es otra de las causas de la brecha salarial. Mientras que los hombres están en todos los niveles jerárquicos incluidos los más altos, las mujeres están en los niveles más bajos o en niveles intermedios, se deduce del informe.

Por último, CC.OO. hace hincapié en el sobrepeso de cuidados que llevan las mujeres como factor de la brecha salarial. «Las mujeres asumen una carga desproporcionada en tareas no retribuidas», lo que hace que la desigualdad salarial se incremente a partir del tramo de los 36 a 45 años y en el tramo de 45 a 55 años, como recoge también el estudio municipal.

La desigualdad también es un hecho en la participación social y política. Sólo el 21% de las mujeres encuestadas en León estaba en alguna asociación. En el ámbito político, actualmente sólo el 22,7% de los municipios tiene una mujer al frente. Y eso después de años con políticas listas paritarias e igualitarias.