La Cámara reafirma el vínculo con el futuro de León con su Medalla de Oro

«No he de olvidarme de que esta medalla es un poco de aquellos que, cada día, toman impulso para levantar la persiana de su negocio, de aquellos que tienen que gestionar el día a día de su empresa en situaciones difíciles, de aquellos que arriesgan, que apuestan y que vencen las dificultades». El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega, recibió ayer la Medalla de Oro con la que la ciudad de León reconoce la constribución de la institución a dinamizar el tejido empresarial leonés.

Comenzó con el reconocimiento a los presidentes que le precedieron en el cargo en los casi 120 años de vida de la Cámara: Cristóbal Pallarés, Francisco San, Eulogio Crespo, Maximino González Puente, Santiago Blanch, Fernando Rodríguez Pandiella, Luis Lobato, Emiliano Alonso Sánchez-Lombas, Ángel Panero y Manuel Lamelas Viloria. Y con un recuerdo a todos los que han formado parte del proyecto de la institución, especialmente a Javier García-Prieto y Antonio Díaz Carro.

Vega hizo un repaso de los casi 120 años de vida de la Cámara (que nació en 1907, «en un León marcado por el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería»), destacando que ha sido testigo de «los momentos de prosperidad de León, pero también de sus dificultades». Entre los hitos vividos destacó la creación de la Escuela de Comercio («forja de los profesionales mercantiles y empresariales»); el impulso en la creación del Banco Industrial de León, la apuesta por la construcción de la autopista del Huerna o la creación de la Universidad de León.

La Medalla de Oro de la Ciudad fue aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de León el pasado 29 de diciembre, y «reconoce su contribución a crear oportunidades, sostener el tejido empresarial, acompañar a generaciones de emprendedores y fortalecer la cooperación entre lo público y lo privado en beneficio del interés general desde hace más de un siglo». El alcalde de León, José Antonio Diez, destacó que ha actuado como órgano consultivo de las administraciones, «aportando criterio técnico, visión estratégica y conocimiento del entorno económico». Con un asesoramiento que ha llegado a más de 29.000 empresas leonesas.

Javier Vega hizo hincapié en que la Cámara «ha sido, históricamente, voz autorizada y firme en la defensa de los intereses de León, especialmente en lo relativo a infraestructuras, políticas económicas, desarrollo territorial y apoyo a sectores estratégicos. Ha impulsado iniciativas para la revalorización del comercio urbano, el patrimonio y la promoción de productos locales».

«Merece la pena cada esfuerzo, cada iniciativa y cada proyecto que contribuya a construir un futuro mejor para nuestra tierra y para las generaciones que vendrán», concluyó.

«La Cámara ha sabido adaptarse a cada uno de los escenarios que nos ha tocado vivir, como institución cercana»