Expociencia vuelve a superarse con más de 20.000 visitantes

La septima edición de Expociencia ha cerrado sus puertas tras recibir a más de 20.000 visitantes. Una cita científica, organizada por la Universidad de León, que abre sus laboratorios a la sociedad en general, pero sobre todo, con tres jornadas matutinas dedicadas exclusivamente a los escolares, no sólo de León, también de las provincias vecinas. Durante tres días, Expociencia convirtió al Palacio de Congresos y Exposiciones de León en un gran laboratorio abierto, donde la ciencia «se tocó, se probó y se celebró» y reunió a alrededor de 20.000 visitantes, que pudieron tocar, experimentar y participar en más de 50 talleres y demostraciones, descubriendo de primera mano cómo los grupos de investigación de la Universidad de León transforman ideas en experiencias y conocimientos en proyectos que acercan la ciencia a la sociedad.

Cada área del conocimiento tuvo su propio espacio para brillar. Así, las ciencias experimentales sorprendieron con reacciones químicas y demostraciones que despertaron la curiosidad de grandes y pequeños, mientras que la ingeniería y la tecnología llevaron a los asistentes a interactuar con humanoides y sistemas inteligentes.

Por su parte, la salud y la veterinaria mostraron avances y aplicaciones que impactan directamente en nuestro bienestar y el de los animales y las humanidades y ciencias sociales invitaron a reflexionar sobre cómo el conocimiento influye en la vida cotidiana.

Todos ellos tejieron un mosaico de saber que convirtió el Palacio de Congresos de León en un laboratorio abierto para toda la sociedad leonesa. «Detrás de cada taller, cada demostración y cada actividad, están los grupos de investigación, auténticos motores de Expociencia, cuyo trabajo colectivo y entusiasmo hacen posible que la ciencia se muestre de manera tangible, cercana y participativa, convirtiendo cada propuesta en una experiencia que inspira y despierta vocaciones», destacó la rectora de la Universidad de León, Nuria González, quien trasladó su agradecimiento a las más de 1.000 personas, entre investigadores y voluntarios, que «dieron vida a Expociencia 2026». Una edición que «dejó claro que la investigación es un motor de creatividad e innovación» y que cada grupo «contribuye a acercar el conocimiento a la sociedad», así como que Expociencia «no es solo un evento, sino un espacio donde la ciencia se vive, se comparte y se celebra, un punto de encuentro».