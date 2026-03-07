La ejecución hipotecaria crece en 2025, con 125 viviendas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en León ascendió el año pasado a las 125, en un contexto autonómico que registró una subida del 11%, con 453 embargos frente a los 408 registrados en 2024, dentro de un total de 781 ejecuciones hipotecarias registradas, un 16,7% que en el año anterior, en el que se contabilizaron 669. Según los datos provisionales publicados ayer por el INE, de esos 781 ejecuciones hipotecarias 56 correspondieron a fincas rústicas, frente a las 39 del año anterior, y 453 fueron viviendas, además de 25 más sobre solares —13— y 247 sobre otras fincas urbanas —209-. Además, de los 453 embargos sobre viviendas, 10 corresponden a vivienda nueva y 443 a usada; y en cuanto a los propietarios, 438 eran personas físicas y 17 jurídicas. Por provincias, el número total de ejecuciones hipotecarias ascendió a 66 en Ávila (35 de vivienda); 69 en Burgos (46); 189 en León (125); 72 en Palencia (32); 107 en Salamanca (56); 41 en Segovia (33); 18 en Soria (10); 149 en Valladolid (80); y 70 en Zamora (36). Los datos del último trimestre del año registra una subida importante de las ejecuciones, con un total de 286 en Castilla y León, un 76 % más que en trimestre anterior —fueron 162— y un 39% más que en el mismo trimestre de 2024 —fueron 205-. De ellas, 8 correspondieron a fincas rústicas, 172 a viviendas, 7 a solares urbanos y 99 a otras fincas urbanas; y de las viviendas, 4 eran nuevas y 168 usadas, y 169 pertenecían a una persona física; además, las ejecuciones sobre viviendas crecieron un 89 % en relación con el tercer trimestre —91— y un 25 % frente al cuarto de 2024 —137-. En el conjunto del país, las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual o embargos crecieron un 21,4% en 2025, la mayor subida desde 2021, hasta los 10.850 procedimientos, con un 31,8 % (3.460) en el último trimestre del año.